البابا تواضروس يترأس اجتماع الأقباط بالتزامن مع "عشية عيد الصليب"

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يترأس قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الأربعاء، الاجتماع العام بالتزامن مع عشية عيد الصليب، ذلك بكنيسة العذراء مريم ومارمرقس والآباء الرسل بمنطقة العوايد في الإسكندرية بدءًا من الساعة السادسة مساءً.

يتخلل اللقاء اقامة القداس الإلهي بمشاركة خورس الشامسة والآباء الأساقفة وكهنة الكنيسة القبطية، يليها عظة البابا التي يتناول خلالها سلسلة متعلقة بطلبات القداس.

كان قداسة البابا اجتمع امس بمجموعات من الآباء الاساقفة بالقاهرة، في إطار مناقشات وبحث الأحوال المتطورة في الفترة الاخيرة بمختلف الإيبارشيات.

يتزامن الاجتماع العام لهذا الاسبوع مع احتفالية عشية عيد الصليب، الذي يعد أحد الأعياد المعروف كنسيًا بـ"السيدية الكبرى" ذلك بسبب تعلق المناسبة بالسيد المسيح، وتحتل هذه الذكرى مكانة خاصة لدى الأقباط بل لكافة أتباع المسيحية من مختلف الطوائف نظرًا لأهمية الصليب كرمز يعكس ماعاشة السيد المسيح من أجل خلاص الأمة.

يأتي الاحتفال بالعيد بعد مرور 17 يومًا من راس السنة القبطية وأحتفال النيروز، كما يتزامن مع ختام نهضة وعيد "القديس برسوم العريان بالمعصرة"، وتشهد الكنائس احتفالها بهذه المناسبة 3 مرات خلال العام، الأولى يوم الجمعة العظيمة الذي شهد صلب السيد المسيح في أسبوع الآلام قبل عيد القيامة الذي يقام سنويًا في شهر ابريل، أما المرة الثانية عيد اكتشاف والعثور على الصليب بفضل القديسة هيلانة والد الملك قسطنطين، والثالث هو استعادة "خشبة الصليب" في عصر الإمبراطور هرقل.