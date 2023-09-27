بوكيتينو يكشف سر أزمة تشيلسي

اعترف ماوريسيو بوكيتينو، مدرب فريق تشيلسي أن فريقه بحاجة إلى النضج في أعقاب الخسارة على ملعبه أمام استون فيلا بالبريميرليج.

وقال بوكيتينو: نحن بحاجة إلى النضوج في التعامل كفريق وليس على الصعيد الفردي فقط.

هذه النوعية من المباريات نحن ننافس ونريد الفوز وكرة القدم تدور حول الفوز، لكن عندما يكون معظم اللاعبين صغار السن يحتاجون للتعلم والخبرة وارتكاب الأخطاء، نشعر بخيبة أمل وهناك الكثير من المواقف مثل هذه.

وأضاف المدرب الأرجنتيني أن الملاك الأميركيين لتشيلسي، الذين أنفقوا ما يقرب من مليار جنيه إسترليني (1.22 مليار دولار) على ضم لاعبين جدد منذ الاستحواذ على النادي العام الماضي، يشعرون بخيبة أمل من النتائج لكنه أضاف أنهم بحاجة إلى دعم الخطة.

ويستضيف تشيلسي اليوم الأربعاء برايتون آند هوف ألبيون في كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة ثم يحل ضيفا على فولهام جاره في غرب لندن بالدوري في الثاني من أكتوبر المقبل.