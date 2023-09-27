الأربعاء 27 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

وزارة العمل: تسليم عقود عمل لذوي همم بالغربية

بوابة الوفد الإلكترونية

قالت وزارة العمل في بيان لها أن مديرية العمل بمحافظة الغربية قامت بتسليم 12 عقد عمل لذوى همم من أبناء المحافظة، بحضور الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، وذلك للعمل في منشآت القطاع الخاص بمدينة المحلة الكبرى، في إطار جهود المديرية في حصر المنشآت التي يعمل بها 20 عاملاً فأكثر ونسبة استيفاؤها لنسبة 5 % من إجمالي عمالها من تلك الفئة، والوفاء بالطلبات المقدمة للمديرية من تلك الفئة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتوفير مزيد من فرص العمل لذوى الهمم لدمجهم في سوق العمل من خلال تشغيلهم وتدريبهم على المهن المطلوبة، والاستفادة من إمكانياتهم وقدراتهم للمشاركة في جهود التنمية ..

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وأوضح أحمد القللي مدير مديرية العمل بالغربية، أنه شهد فعاليات التسليم رباب أبو اليزيد مدير إدارة التشغيل، وصلاح عبد ربه مدير مكتب تفتيش المحلة الكبرى، مؤكداً استمرار المديرية في توفير مزيد من فرص العمل الحقيقية واللائقة لتلك الفئة، في منشآت القطاع الخاص والاستثمارى، وكذلك تنفيذ برامج تدريبية مناسبة لهم لتأهيلهم للحصول على تلك الفرص، ومتابعتهم بعد استلام الفرص من خلال الأجهزة التابعة للمديرية للاطمئنان والتأكد من حصولهم على كل حقوقهم ومستحقاتهم التى كفلها لهم القانون.

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