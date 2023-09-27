غانم المفتاح حديث السوشيال ميديا عقب أدائه العمرة وتقبيله الحجر الأسود

غانم المفتاح.. المدون الشهير وأحد المؤثرين عالميًا "من ذوي الهمم"، تصدر ترند مواقع التواصل الاجتماعي ومؤشرات البحث جوجل في المملكة العربية السعودية، لليوم الثاني على التوالي حيث كانت زيارته للسعودية لأداء شعيرة العمرة حديث السوشيال ميديا.

وكان غانم المفتاح نشر عدة فيديوهات عبر عدد من حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، توثق لحظات من رحلته الروحانية وظهر خلالها وهو يصلي بالحرم المكي ومساعدة حرس الحرم له لتقبيل الحجر الأسود، مفسحين المكان له للطواف، وسعيهم معه بين الصفا والمروة حيث لم يتركوه لحظة خلال ادائه لشعيرة العمرة.

كما نشر لقطات من استضافة الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، له وعلق قائلًا:" في ضيافة الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين رئيس مجلس أمناء مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة، أكثر من ٣٥ عامًا وسمو الأمير يخدم قضية الإعاقة ويدافع عنها الله يجزيه كل خير ويبارك في جهوده الطيبة.

وتابع المفتاح: "منذ غادرنا قطر متجهين لأداء العمرة وسمو الأمير- حفظه الله- يتابع باهتمام كبير تسهيل وتيسير أمورنا، والليلة استقبلنا واستمعنا منه لحديث من القلب وإلى القلب، شكرًا سمو الأمير على كل ما قدمته لنا".

واستكمل:"اللهم افتح لي أبواب رحمتك وارزقني في زيارة قبر نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ما رزقته أولياءك وأهل طاعتك واغفر لي وارحمني، اللهم بارك في مدينة رسولك وأهلها وارزقها البركة وآتنا فيها من الخير ما يغنينا ويكفينا ويغفر به ذنوبنا وتحط به عنا خطايانا".

وعلق على فيديو أخر نشره عبر"اكس" تويتر سابقَا، بالدعاء قائلًا:" اللَّهُمَّ فوضتك أمري كله فجمله خيرا بما شئت واجعلني ممن نظرت إليه فرحمته وسمعت دعاءه فأجبته اللهم إغفر لي ولوالدي ولأخي واختي وأهلي والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات".

ولم تكن تلك المرة الأولى لغانم المفتاح التي يؤدي فيها العمرة حيث يحرص الشاب على السفر لاداء العمرة كل فترة ويشارك متابعيه لقطات من رحلته المميزة.

وكان غانم المفتاح زادت شهرته عالميًا بعد ظهوره في حفل افتتاح مونديال قطر 2022، وهو يقرأ آيات من القرآن الكريم وشاركه الافتتاح الفنان الأمريكي مورجان فريمان.

يشار إلى أن غانم المفتاح يعاني من مرض نادر يسمى "متلازمة التراجع الذيلي"، والذي يعيق نمو العمود الفقري السفلي ويجعله يعيش بنصف جسد.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="ar" dir="rtl">اللَّهُمَّ فوضتك أمري كله فجمله خيرا بما شئت واجعلني ممن نظرت إليه فرحمته وسمعت دعاءه فأجبته اللهم إغفر لي ولوالدي ولأخي واختي وأهلي والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات <a href="https://t.co/RRDBQu9z75">pic.twitter.com/RRDBQu9z75</a></p>— غانم المفتاح | Ghanim Al-Muftah (@g_almuftah) <a href="https://twitter.com/g_almuftah/status/1706244350118596745?ref_src=twsrc%5Etfw">September 25, 2023</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>