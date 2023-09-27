جولاتشي حارس لايبزيج الألماني يعود للملاعب بعد غياب عام

اقترب بيتر جولاتشي حارس لايبزيج الألماني ، من العودة إلى الملاعب بعد غياب استمر لمدة عام بسبب الإصابة.

ويعود جولاتشي عبر المباراة التي يخوضها لايبزج أمام فريق الدرجة الثانية فيهين فيسبادن اليوم الأربعاء في بطولة كأس ألمانيا.

وقال ماركو روزه المدير الفني لفريق لايبزيج إن جولاتشي سيشارك في مباراة الدور الأول من بطولة الكأس لكن يانيس بلاسفيتش سيظل الحارس الأساسي للفريق في الوقت الحالي.

ويغيب جولاتشي، القائد السابق لفريق لايبزيغ، عن الملاعب منذ إصابته بقطع في الرباط الصليبي للركبة اليمنى خلال مباراة الفريق أمام سلتيك الأسكتلندي في الخامس من أكتوبر 2022 ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.