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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

حلاوة المولد.. طريقة عمل ملبن محشي بندق في دقائق

ملبن بحشوة البندق
ملبن بحشوة البندق

يحل اليوم المولد النبوي الشريف، وتعد حلاوة المولد من أهم مراسم الاحتفال بهذا اليوم، ومن أبرز الحلويات المفضلة لدى الجميع هو الملبن بأنواعه، وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضير ملبن محشي بندق في المنزل.

 

ملبن بالبندق

طريقة تحضير ملبن محشي بندق

المقادير

3كوب سكر

2 كوب ماء

5 ملاعق كبيرة نشا

5 ملاعق كبيرة جيلاتين

1/2 كوب ماء ساخن

ملعقة صغيرة ماء ورد

بندق محمص ما يعادل 2 كوب

القليل من روح البندق

 

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حلاوة المولد النبوي..  طريقة عمل نوجا بالبندق الشهيه

الخطوات

قلبي النشا فى كوب ماء.

 

قلبى الجيلاتين وروح البندق فى نصف كوب ماء ساخن.

 

اخلطي النشا بالجيلاتين مع السكر والماء وماء الورد وضعي الخليط على النار مع استمرار التقليب حتى الغليان، يرفع من أعلى النار.

 

تدهن صينية بالنشا ونصب الخليط ليبرد قليلًا، نقوم بتقطيع الملبن بالطول، نقوم بفرد كل قطعة قليلا.

 

تحشى بالبندق المحمص ثم تلف رول، نضعها فى الثلاجة لمدة ليلة كاملة، يقطع دوائر ويقدم.

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