موعد مواجهة تشيلسي وبرايتون بـ كأس الرابطة المحترفة

يترقب عشاق الكرة الإنجليزية مواجهة من العيار الثقيل، والتي تجمع تشيلسي بنظيره برايتون، ضمن منافسات كأس الرابطة المحترفة الإنجليزية لهذا الموسم.

ويبحث تشيلسي وبرايتون عن تحقيق الفوز خلال المواجهة المرتقبة من مساء الليلة، والتي ستشهد إثارة وحماس كبيرين.

ويأمل الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، المدير الفني لتشيلسي في تحقيق الفوز، خاصة وأن الفريق يعاني بشدة على صعيد النتائج المحلية في الدوري الإنجليزي خلال الموسم الحالي.

بينما يبرغب دي زيربي، المدير الفني لـ برايتون من الانتصار خلال المواجهة المرتقبو، بعدما وصل المدرب الإيطالي بالفريق لمستويات مميزة وكبيرة.

موعد المباراة

تنطلق مواجهة تشيلسي وبرايتون في التاسعة وخمس وأربعة دقيقة من مساء الليلة، في المباراة التي يستضيفها ملعب "ستامفورد بريدج"، معقل البلوز.

القنوات الناقلة

تثنقل مباراة البلوز أمام برايتون عبر شبكة قنوات "بين سبورتس"، والتي حصلت على حقوق بث المسابقة منذ عدة سنوات.