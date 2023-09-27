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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

عاجل.. الرئيس السيسي يصدر قرارًا جمهوريًا

بوابة الوفد الإلكترونية

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا صباح اليوم الأربعاء، وتم نشره فى جريدة رسمية بشأن تعديل بعض أحكام جامعتي بني سويف الأهلية، وجامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب، رقم ٤١٥ لسنة ٢٠٢٣، بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم ٤١٩ لسنة ٢٠٢٢ بإنشاء جامعة أهلية باسم "جامعة بنى سويف الأهلية".

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 وجاء في القرار: "تُضاف إلى كليات جامعة بنى سويف الأهلية الواردة بالمادة الرابعـة مـن قـرار رئيس الجمهورية رقم ٤١٩ لسنة ٢٠٢٢ المشار إليه الكلية الموضحة فيما بعد: ٢٠ - علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء".

 

زيارة الرئيس السيسى ببنى سويف:

زار الرئيس عبدالفتاح السيسي قرية سدس الأمراء بمركز ببا في محافظة بني سويف، فى منتصف الشهر الجارى، لافتتاح عدة مشروعات.

 

وفي سياق منفصل، أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها بتحرك قوافل محملة بأطنان من المساعدات الإنسانية ومواد الإعاشة وأطقم الإغاثة وكذا عربات الإسعاف وأعداد كبيرة من المعدات الهندسية عبر الطرق والمحاور المختلفة، والمدفوعة من القوات المسلحة بالتنسيق مع كل أجهزة الدولة، لتحميلها عبر حاملة المروحيات من طراز (ميسترال) لإرسالها بحرًا إلى دولة ليبيا.

 

 

وفي نطاق المنطقة الغربية العسكرية، تم دفع قافلة محملة بمساعدات إنسانية ومستلزمات طبية وفرق البحث والإنقاذ، بالإضافة إلى معدات هندسية لتحركها برًا عبر منفذ السلوم، للمعاونة في إزالة الآثار الناتجة عن الإعصار المدمر، فضلًا عن عدد من طائرات البحث والإنقاذ والإخلاء للعمل بالمناطق المنكوبة.

 

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة باستمرار تقديم الدعم الفوري والإغاثة الإنسانية لدولة ليبيا، كما تأتي تلك المساعدات، لتقديم العون والمساندة للأشقاء الليبيين في أعقاب الإعصار المدمر الذي ضرب الشواطئ الليبية خلال الأيام الماضية.

 

المشروعات القومية: 

 من المشروعات التي من المقرر افتتاحها، بقرية سدس الأمراء مركز ببا ببني سويف، في قطاع الصحة، مشروع إنشاء وتطوير ورفع كفاءة للوحدات الصحية ونقاط الإسعاف، وإنشاء مركز طب الأسرة، ووحدة الإسعاف بقرية سدس “إنشاء جديد”، الذي ينفذه جهاز التعمير، ضمن حزمة من المشروعات يجرى تنفيذها في القطاع الصحي لتحسين مستوى الخدمة المقدمة لأهالي مركز ومدينة ببا، علاوة على تفقد نقطة شرطة سدس.

 

 من المقرر أن يتفقد الرئيس السيسي عددًا من مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بدائرة مجلس قروي سدس الأمراء، مركز ببا محافظة بني سويف.

 

 وتشمل المشروعات قطاعات الصحة والتعليم والخدمة المجتمعية لتوفير حياة كريمة لأهالي بني سويف، حيث تعد المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتطوير قرى الريف المصري، أحد أهم المبادرات الرئاسية التنموية التي تشهدها الدولة، التي ستسهم بشكل كبير في تحسين مستوى معيشة المواطنين في القرى المستهدفة من خلال تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية بشتى القطاعات الخدمية.

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