"قرفة بلبن وحلقات ذكر وخيول وزفة".. أغرب احتفالات المحافظات بالمولد النبوي الشريف

المولد النبوي 2023.. في كل عام ومع اقتراب الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، تظهر عادات وتقاليد مختلفة في معظم المدن والمحافظات، وخاصة مدن الصعيد والقطاع الريفي للاحتفال بذكرى المولد النبوي وإحيائه.

ويتميز الاحتفال بالمولد النبوي داخل مصر بإقامة حلقات الذكر والجلوس والاستماع إلى المنشدين والمداحين في ساحات مساجد آل بيت رسول الله، بالإضافة إلى إخراج الصدقات، وشراء الحلوى، والاستمتاع بها، كذلك شراء عروسة المولد للفتيات والحصان للأولاد.

وترصد “بوابة الوفد” العادات والتقاليد في المحافظات احتفالًا بالمولد النبوي الشريف

عادات الاحتفال بالمولد النبوي بمحافظة سوهاج

اعتاد المواطنون في محافظة سوهاج على شراء الحلوى وتقديمها للأقارب والجيران، وتنظيم ليالٍ يقام فيها الأناشيد والقصائد التي تمدح النبي “صلى الله عليه وسلم”، خاصة في مدينتي جرجا والبلينا.

ومن ضمن الاحتفالات بالمحافظة تحضير بعض الأطعمة كالفول النابت والأرز باللبن والخضراوات، وتوزيعها وتقديمها لجميع الناس لتناولها.

عادات الاحتفال بالمولد النبوي بمحافظة بني سويف

وتشهد قرى محافظة بني سويف احتفالات المولد النبوي الشريف كل عام، بمشاركة الطرق الصوفية في مسيرة بالرايات ذات الألوان الخضراء والحمراء، يتقدمها الخيول تجوب شوارع القرى، وسط مشاركة عدد كبير من المواطنين، إلى جانب اعتياد المواطنين شراء الحلوي ابتهاجًا بالمولد النبوي.

عادات الاحتفال بالمولد النبوي بمحافظة المنيا

تشتهر محافظة المنيا، بتنظيم مسيرات الخيول والطبول والسيوف الخشبية المعروفة باسم “زفة المولد”، أكثر الاحتفالات شعبية وتشهدها معظم قرى المحافظة خاصة في مركز بني مزار.

وتتميز قرية القيس في بني مزار بالاهتمام بزفة المولد النبوي الشريف، وتُشارك جميع العائلات بالقرية في تلك الزفة التي تجوب الشوارع الرئيسية في المساء، ويُردد المشاركون فيها أناشيد دينية يمدحون فيها الرسول الكريم.

عادات الاحتفال بالمولد النبوي بمحافظة الأقصر

أما عن محافظة الأقصر، فتتميز بوليمة “المولد” فهي عادة مميزة تواصل التطبيق منذ عشرات السنين في مدينة إسنا جنوبي محافظة الأقصر، حيث يتجمع الأحبة والجيران بالقري والنجوع وفي قلب المدينة على “وليمة” يعدها المحبين وأهل الخير بالذباح واللحوم لتقدم صواني من المأكولات في الليلة الختامية للمولد النبوي الشريف.

كما تشهد قرى شمالي محافظة الأقصر، الاحتفال بالمولد النبوي الشريف على طريقتها الخاصة، بتنظيم المرماح وسباقات الخيول العربية الأصيلة، حيث بدأت الحفلات النهارية لتلك السباقات المميزة مع بدء شهر ربيع الأول الجاري، مع ذكرى المولد النبوي الشريف.

عادات الاحتفال بالمولد النبوي بمحافظة قنا

تشهد محافظة قنا العديد من العادات والمظاهر خلال الاحتفال بالمولد النبوى، حيث يتحول فيها ميدان ومسجد القطب الصوفي سيدي عبد الرحيم القنائي إلى ساحة للاحتفال، وإقامة العديد من موائد الطعام وتوزيع الحلوى وإقامة العديد من “الحضرات” يرددون فيها العديد من المديح احتفالًا بالمولد النبوى.

وتشهد العديد من القرى إقامة بعض الاحتفالات خلال شهر ربيع الأول وتنظيم مسابقات “المرماح” وسباق الخيول، وترديد العديد من الأناشيد والأغانى الدينية باستخدام الأعلام الخضراء يعقبها دروس وعظات، وجلسات ذكر وصلاة على النبي.

وتقوم السيدات بقنا خلال “مولد النبوي” بتوزيع الأرز بلبن على الأطفال يوم الجمعة ويتم توزيعه بساحة سيدي عبد الرحيم القنائي يعقبها شراء لعب وحلوى للأطفال.

عادات الاحتفال بالمولد النبوي بمحافظة الفيوم

وينظم أهالي محافظة الفيوم العديد من حلقات ذكر ومدح النبي صلى الله عليه وسلم إلى جانب المولد التي تتضمن ملاهي أطفال، وتبادل زيارات الأقارب.

ويتميز أهالي المحافظة بتهادي الأسر أبنائها المتزوجون “عشاء المولد”، حيث يتضمن السمن والدقيق والبيض وعلبة حلوى المولد النبوي الشريف، وعروسة المولد، والقرفة بالحليب مشروب الريف في مولد النبي.

عادات الاحتفال بالمولد النبوي بمحافظة الغربية

تحتفل محافظة الغربية بالمولد النبوي الشريف على طريقتها الخاصة، بإقامة سرادقات لبيع حلوى المولد والحصان وعروسة المولد، وتستمر منذ حلول شهر ربيع الأول حتى بعد الاحتفال بليلة المولد النبوي الشريف.

وتقوم الطرق الصوفية بإختلاف أنواعها وخاصة بمدينة المحلة الكبرى بتنظيم طوائف بالسيارات المزينة بالإنارة ومكبرات الصوت كل على طريقته الخاصة، ثم تختلط مع بعضها البعض فى مسيرة تطوف جميع شوارع المدينة، تُذاع خلالها الأناشيد والمدائح النبوية، وسط تأمين من قوات الشرطة.

كما تقوم الطرق الصوفية بتوزيع الطعام على المواطنين، والاحتفال بالمولد بالإنشاد الديني وفرق الابتهالات والتواشيح الدينية التي تُنشد حبا فى رسول الله.

عادات الاحتفال بالمولد النبوي بمحافظة دمياط

وتشهد محافظة دمياط، عادات وتقاليد مختلفة خلال الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف، حيث تتميز المحافظة بصناعة الحَلْوَيَات الشرقية وحلاوة المولد بجميع أشكالها وفي مولد النبوي الشريف تكثف المصانع صناعة أفضل أنواع الحَلْوَيَات بأشكالها المختلفة.

عادات الاحتفال بالمولد النبوي بمحافظة الشرقية

وفي محافظة الشرقية، تنتشر حلقات الذكر والاحتفالات الشعبية والإنشاد، وإحضار المُنشدين أو المبتهلين إلى جانب زيارات الأقارب والأبناء.

عادات الاحتفال بالمولد النبوي بمحافظة الدقهلية

ومن أبرز ما يميز الاحتفال بالمولد النبوي بمحافظة الدقهلية هو تقديم مشروب القرفة بالحليب في احتفالات المولد النبوي الشريف، خاصة في مدينة السنبلاوين، حيث يوزع فيها الأهالي المشروب على المارة في الشوارع.

عادات الاحتفال بالمولد النبوي بمحافظة بورسعيد

يحرص أهالي محافظة بورسعيد، الخروج بانطلاق موكب المولد النبوي من مسجد مريم مرورًا بشارع الثلاثيني وصلاح سالم وشارع 23 يوليو وانتهاءً بالمسجد العباسي ثم إقامة احتفالية بالمسجد العباسي عقب صلاة المغرب، وهى العادة التى تحرص محافظة بورسعيد على الاحتفال بها كل عام.

عادات الاحتفال بالمولد النبوي بمحافظة مرسى مطروح

تتميز احتفالات محافظة مطروح، بالمولد النبوي الشريف، خاصة عند أبناء القبائل البدوية، بعادات وتقاليد تراثية، من حيث طريقة الاحتفال وتناول أطعمة وحلويات منزلية الصنع توارثوها عن الأجداد.

عادات الاحتفال بالمولد النبوي بمحافظة الإسكندرية

يقوم المواطنين بمحافظة الإسكندرية فى الاحتفال بالمولد النبوى بتوزيع مشروب الشربات ويقطعون عليه فاكهة الموز احتفالا بالمولد النبوى الشريف ويعتبر الشربات رمز البهجة والفرحة بقدوم رسول المحبة.

كما تقوم الطرق الصوفية بتنظيم مسيرات من ميدان المساجد بمنطقة بحري وجلسات مديح النبي فى المساجد منها مسجد أبو العباس المرسى وسيدي العدوي وسيدي تمراز بمنطقة بحري.