تعليم سوهاج يكرم المدارس الفائزة في مسابقة أفضل مدرسة بالمرحلة الإعدادية

كرم الدكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة سوهاج، مديريي المدارس الفائزة في مسابقة أفضل مدرسة بالمرحلة الإعدادية، والتي تنظمها وزارة التربية والتعليم سنويًا.





وجاء تكريم وكيل الوزارة للمدارس الفائزة في المسابقة على مستوى الإدارات التعليمية، والعاملين بها لتحفيزهم على بذل المزيد من الجهد لتحقيق مستوى تعليمي متميز يساهم في وضع سوهاج في المكانة التي تستحقها.





جاء ذلك بحضور عطا الميموني مدير عام التعليم العام بالمديرية، وسامية الشريف، مدير إدارة التعليم الإعدادي المركزي بالمديرية.





وفي سياق متصل أكد الدكتور ياسر محمود على أهمية اكتشاف ودعم المواهب العلمية والثقافية والفنية لطلاب مدارس المحافظة بما يساهم في صقل مواهبهم الخاصة وتنمية شخصياتهم والتأثير بإيجابية على مستواهم الدراسي.





جاء ذلك خلال تكريمه للمدارس والطلاب الفائزين في مسابقة المسرح التفاعلي على مستوى الجمهورية بحضور سليمان بخيت وكيل المديرية والمهندس محمود عجمي مدير عام التعليم الفني بالمديرية ومحمد صلاح الدين موجه عام التربية المسرحية بديوان المديرية.





حيث تم تكريم الطلاب الفائزين بإدارة سوهاج التعليمية بالمركز الأول على مستوى الجمهورية في مسابقة المسرح التفاعلي كما تم تكريم طلاب المدرسة الثانوية الفنية للتعليم المزدوج بجامعة سوهاج التابعة لإدارة سوهاج التعليمية الفائزين بالمركز الرابع على مستوى الجمهورية في مسابقة الفنون المسرحية أون لاين.