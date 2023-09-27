عاجل
موظف ينهي حياة زميلته ضربًا بالنار داخل جامعة القاهرة الثقافة تعلن عن فتح باب التقدم لجوائز الدولة لعام 2024
الأربعاء 27 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

إخماد حريق شب في حشائش بقطعة أرض خلف مصنع النسيج ببني سويف

اخماد حريق بأرض
اخماد حريق بأرض فضاء ببنى سويف

كلف المحافظ  الدكتور محمد هاني غنيم رئيس مركز ومدينة بني سويف، بمتابعة الإجراءات المنفذة للتعامل مع الحريق الذي وقع "اليوم" داخل سور بأرض تابعة لأحد البنوك خلف مصنع النسيج، ولم يسفر عن وقوع خسائر بشرية أو إصابات.

 

توجَّه هاني الجويلي رئيس المدينة  لموقع الحريق، لمتابعة أعمال إطفاء الحريق الذي شب في حشاىش وبوص وحلفة جافة، إذْ قامت الحماية المدنية بالتعامل مع الحريق وإخماده، بجانب معدات وسيارات الوحدة المحلية، وذلك بعد فصل التيار الكهربائي   كإجراء احترازي  حتى تمت السيطرة على الحريق، وذلك في حضور بعض القيادات الأمنية المعنية من مديرية الأمن والحماية المدنية.

FB_IMG_1695806598953
FB_IMG_1695806598953
FB_IMG_1695806596901
FB_IMG_1695806596901
FB_IMG_1695806591928
FB_IMG_1695806591928
الجريدة الورقية