إخماد حريق شب في حشائش بقطعة أرض خلف مصنع النسيج ببني سويف

كلف المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم رئيس مركز ومدينة بني سويف، بمتابعة الإجراءات المنفذة للتعامل مع الحريق الذي وقع "اليوم" داخل سور بأرض تابعة لأحد البنوك خلف مصنع النسيج، ولم يسفر عن وقوع خسائر بشرية أو إصابات.

توجَّه هاني الجويلي رئيس المدينة لموقع الحريق، لمتابعة أعمال إطفاء الحريق الذي شب في حشاىش وبوص وحلفة جافة، إذْ قامت الحماية المدنية بالتعامل مع الحريق وإخماده، بجانب معدات وسيارات الوحدة المحلية، وذلك بعد فصل التيار الكهربائي كإجراء احترازي حتى تمت السيطرة على الحريق، وذلك في حضور بعض القيادات الأمنية المعنية من مديرية الأمن والحماية المدنية.

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