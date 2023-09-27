كيفية استخراج ملصق إلكتروني بدل فاقد بالموبايل 2023

استخراج ملصق إلكتروني بالموبايل 2023.. يهتم الكثير من المواطنين بمعرفة خطوات استخراج الملصق الالكتروني بالموبايل للسيارة الملاكي او الموتوسيكل بوحدات المرور المختلفة وذلك لتفادي غرامات عدم تركيبه والتي ستلتقطها الردادات وأكمنة الشرطة بتطبيق غرامة فورية على قائد المركبة.

وتقدم " بوابة الوفد " في السطور التالية كيفية استخراج الملصق الإلكتروني بالموبايل، للسيارة الملاكي او الموتوسيكل بوحدات المرور أو عمل بدل فاقد الملصق الالكتروني أونلاين.

شروط استخراج الملصق الإلكتروني 2023

أن تكون رخصة المركبة سارية.

تواجد السيارة بوحدة المرور حتى يتمكن رجال المرور من تركيب الملصق الإلكتروني عليها وتفعيله الكترونيا بشكل صحيح.

لا يجوز لسائق المركبة التعامل معه بمفرده.

كيفية استخراج ملصق إلكتروني بالموبايل

تسجيل الدخول على موقع وزارة الداخلية من خلال الرابط التالي :

https://traffic.moi.gov.eg/Arabic/OurServices/Pages/EServices.aspx .

ادخال البيانات المطلوبة لاستكمال التسجيل.

الدخول على خدمات المركبات.

اختيار استخراج بدل فاقد للملصق الالكتروني.

اختيار خدمة سداد رسوم إصدار الملصق الإلكترونى.

سداد رسوم الخدمة المطلوبة.

معرفة موعد التسليم.

عقوبة عدم تركيب الملصق الإلكتروني

يحرص قانون المرور الجديد على السيطرة على الشارع المصري وتوفير أكبر قدر من الأمان، لذلك تطبق إحدى هاتين العقوبتين من الحبس والغرامة، غرامات عدم تركيب الملصق الإلكتروني، بسحب الترخيص لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن ثلاثة أشهر، وتصل العقوبة إلى الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، تطبق غرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد عن ألف وخمسمائة جنيه.