الصعاب الحالية إلى زوال قريب.. رسائل السيسي خلال احتفالية المولد النبوي

ألقى الرئيس عبد الفتاح السيسى،اليوم الاربعاء كلمة خلال الاحتفال بذكرى المولد النبوى الشـريف، مؤكدًا أن مسيرة حياة النبي الكريم تؤكد لكل ذي بصيرة أن العسر يصاحبه اليسر وأن الله مع الصابرين.

وترصد "بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي رسائل السيسي خلال الاحتفال بالمولد النبوي:

سيرة حياة الرسول الكريم معين لا ينضب من الدروس والعبر

نستلهم من سيرة حياة الرسول قيم الأمانة والصدق والإخلاص والرحمة

نتعلم من سيرة حياة االرسول فضيلة الصبر على المشاق الجسيمة وفى ثناياها وأحداثها

يمر العالم بظروف دقيقة تعيد إلى الأذهان، ذكريات من التوتر والقلق والاضطراب لم تحدث منذ عقود طويلة.

جائحة كورونا وتداعياتها الاقتصادية عميقة الأثر الناجمة عن توقف عمليـة الإنتاج فى كبـرى دول العالم وأعقب ذلك موجة ارتفاع الأسعار.

الأزمة الروسية الأوكرانية تسبب في تفاقم الاسعار بشدة مما دفع الدول الكبرى، لرفع أسعار الفائدة على نحو غير مسبوق لاحتواء التضخم

الصعاب الحالية إلى زوال قريب بإذن الله

لدى اقتصادنا القومى بما يدفعنا إلى اليقين

نبذل أقصى ما فى الجهد والطاقة للتخفيف على أبناء شعبنا

مسيرة حياة النبى الكريم تؤكد لكل ذى بصيرة أن العسر يصاحبه اليسر وأن الله مع الصابرين

نسعى إلى الخير والرشاد والصالح العام

نثق فى الله سبحانه وتعالى وفى قدرة شعبنا الصامد الأبى على اجتياز الصعاب مهما كانت

نثق في الله سبحانه وتعالى وفي قدرة شعبنا الصتمد الابي على تحويل الأحلام إلى حقيقة.. وصنع المستقبل المزدهر الآمن