للاحتفال باليوم العالمي للسياحة.. طلاب ألمان يدعمون مرضى السرطان في الصعيد

للاحتفال باليوم العالمي للسياحة دعم طلاب من جامعة ميونخ بألمانيا مرضى الأورام السرطانية في مستشفى شفاء الأورمان، لعلاج الاورام بالمجان، لتقديم الدعم المعنوى ورسم البسمة والبهجة على وجوه الأطفال مرضي السرطان من محافظات الصعيد خلال تلقيهم جرعات العلاج المختلفة بالمستشفى.

زار الوفد الألماني الذي ضم 55 طالبا وطالبة، مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان، وكان برفقتهم فريق من العلاقات العامة على هامش اسبوع الشباب المصري الألماني الذي انطلق بالتنسيق مع تسويق السياحة الثقافية بالاقصر .

واستقبل أطباء المستشفى الوفد الألماني، وتفقد أقسام المستشفى، وانبهروا بالصرح الطبي والتطور في المنشآت والأجهزة الفباسبة العالمية وتنوع المعامل مؤكدين أن هذا الصرح يضاهى المستشفيات العالمية في علاج الأورام.

وخلال الزيارة التقط الوفد الالمانى الصور التذكارية مع الأطفال مرضي السرطان لنشرها على مواقع التواصل الاجتماعى، كما وزعوا الورود عليهم وعلى المرافقين لهم، وتحدثوا ببعض الكلمات باللغة العربية مع المرضى، كما أنشدوا إحدى الأغنيات من التراث الألماني، والتى لاقت إعجاب الأطفال الذين ارتسمت البهجة والسعادة على وجوههم .

واكد الطلاب الالمان، على دعمهم الكامل لمستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان، وقيامهم بنشر صور الزيارة على مواقع التواصل الاجتماعي، حتى يرى أصدقائهم المستشفى وما تقدمه من خدمات مجانية للمرضى لحثهم على زيارة الصرح الطبي الذى يقدم خدمات طبية مجانية لمرضي الاورام في الصعيد.

ومن جانبه، رحب محمود فؤاد، الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، بالطلاب الالمان الذين بحرصون كل عام خلال زيارتهم للاقصر في اسبوع الصداقة المصرى الالمانى على زيارة المستشفى ودعم الاطفال مرضي السرطان ، مؤكدا على ان مستشفى شفاء الاورمان تحظى باهتمام عالمى من السياح الوافدين للاقصر والخبراء في المجالات المختلفة لزيارة المستشفى ودعم المرضي ، موجها الشكر لكافة العاملين في القطاع السياحى على دعوة الوفود السياحية لزيارة المستشفى للاطلاع على التجربة الرائدة في علاج الاورام بالمجان وما حققته من نجاحات طوال السنوات الاخيرة للوصول للهدف "صعيد بلا سرطان"