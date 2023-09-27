"انتي عايزة كدا".. آخر كلمات المتهم بإطلاق النار على خطيبته في الشارع

" انتي اللي عايزة كدا سبتيني لية موتي اهو احسن"..اخر كلمات المتهم بإطلاق النار على خطيبته، فى وسط الشارع هكذا قال شاهد عيان، على الواقعة انه سمع المتهم يردد تلك الكلمات، ثم اقدم على فعلته وسط اندهاش المارة.



أضاف الشاهد لبوابة الوفد تفاصيل واقعة أن المجني عليها أثناء الانتهاء من عملها، وبالتحديد أمام عمارات العبور بصلاح سالم، وكان فى انتظارها شخص، وعندما شهدها تسير ، انتهز الفرصة وأخرج سلاحاً ناريا وأطلق عيار ناري تجاه الفتاة في وسط الشارع، حتى سقطت قتيلة وسط بركة من الدماء حولها.

وكان قد تلقى قسم شرطة مصر الجديدة إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع جريمة قتل فتاة على يد شاب بدائرة القسم.

على الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الحادث تبين بوقوع مشاجرة تنتهي بقيام المتهم بضرب فتاة بطلق ناري بالجسد لينهي حياته، وتبين خلال العثور على جثة الفتاة شيماء عبدالكريم، مقيمة في منطقة حدائق القبة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.