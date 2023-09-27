معرض دمنهور السادس للكتاب يواصل فعاليات اليوم الثاني

يواصل معرض دمنهور الدولي للكتاب في دورته السادسة فعالياته، حيث يتضمن برنامج اليوم الأربعاء ندوة بعنوان ذكري ميلاد خير

الأنام يحاضر فيها الدكتور منصور أبو العدب رئيس مجلس إدارة فرع المنظمة العلمية لخريجي الأزهر الشريف بالبحيرة ،وذلك فى تمام الساعه 10صباحاً بقاعة المؤتمرات.

كما يتضمن البرنامج ندوة بعنوان الفن والمجتمع بين التأثير والتأثر يحاضر فيها الكاتب الصحفى محمود دوير، ويدير اللقاء الشاعر هانى قدرى وذلك بقاعة المؤتمرات فى تمام الساعه 3 عصراً .

وكذا ندوة بعنوان قضايا المرأة فى الوجدان العربى ل عمرو الشيخ و يدير اللقاء الدكتور محمد أبو على ، فى تمام الساعه 6 مساءا.

كما يقام لقاء بعنوان عالم موازي مع الكابتن عمرو السوهاجى كابتن منتخب مصر للسباحة البارالمبية فى تمام الساعه 12ظهراً و كذا مجموعه من الأنشطة التفاعلية والتجارب العلمية تحت عنوان عجائب العلوم ، وتقدم بشكل مرح فى إطار شيق وجذب للأطفال من 5 سنوات إلى 12 سنه وذلك الساعه 2ظهراً بقاعة المؤتمرات.