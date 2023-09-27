تدريب الاخصائيين الاجتماعيين فى تعليم الفيوم

شهدت الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم فعاليات اليوم الأول من تدريب الأخصائيين الاجتماعيين بمديرية التربية والتعليم بالفيوم ، بحضور عبدالنبي مصطفى كمال موجة عام التربية الإجتماعية بالفيوم.

وتضمنت فعاليات اليوم شرح لائحة نظام الانضباط المدرسى بمرحلة التعليم ماقبل الجامعي طبقا للقرار الوزاري رقم 187 بتاريخ 21 سبتمبر .

وتم فى فعاليات البرنامج التدريبي تدريب إعداد مدربين لتنفيذ التدريب على مرحلتين

الأولي إعداد المدربين والموجهين . والثانية الاخصائيين الاجتماعيين بالفيوم والذي تم تنفيذه تماشياً مع خطة وزارة التربية والتعليم، ويستهدف البرنامج التدريبي، صقل المهارات والخبرات للمشاركين والاطلاع على كل ما هو جديد ، بشأن تنفيذ حقيبة تدريبية لإعداد، لائحة النظام والانضباط المدرسى بمرحلة التعليم ماقبل الجامعي طبقا للقرار الوزاري رقم 187 و شارك البرنامج لفيف من مدربي التربية الإجتماعية بالفيوم.

معرض اهلا بالمدارس

ومن جهه اخرى افتتح الدكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم، معرض "أهلاً بالمدارس"، الذي تنظمه الغرفة التجارية، بالتعاون مع مديرية التموين والتجارة الداخلية، تحت رعاية الدكتور رئيس مجلس الوزراء، بمنطقة الرملاية بشارع الجمهورية بمدينة أبشواي، لبيع الزي المدرسي والمستلزمات الدراسية، بأسعار مخفضة.

جاء ذلك بحضور، المهندس سيد حرز الله مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية، والمحاسب مجدي طه جاب الله رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالفيوم، وخالد فراج رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبشواي، و سالم فتيح رئيس وحدة المتابعة الميدانية بالمحافظة.

عقب الافتتاح، تفقد نائب محافظ الفيوم، أقسام المعرض المختلفة، والتي تشتمل على كافة مستلزمات المدارس من ملابس وحقائب وأحذية وأدوات مدرسية، مؤكداً على ضرورة الالتزام بالبيع بأسعار مخفضة، وتوفير المستلزمات المدرسية بالقدر الكافي الذي يغطي احتياجات المواطنين.

وأشار نائب المحافظ، أن معارض "أهلاً بالمدارس" تأتي فى إطار توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بإقامة تلك المعارض بصورة منتظمة قبل بدء العام الدراسي، للتخفيف عن كاهل محدودي الدخل والأسر الأولى بالرعاية، لافتاً إلى أن تلك المعارض تأتي تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

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