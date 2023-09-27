دعاء الفجر .. اللهم أجرنا من موت الغفلة ولا تتوفنا إلا وأنت راضٍ عنا

دعاء الفجر من الأمور المحببة لدى المسلمين، خصوصاً بعد قيام الليل، ومن الأدعية التى يقولها المسلم في وقت الفجر: اللهم أجرنا من موت الغفلة ولا تتوفنا إلا وأنت راض عنا.

ودائما ما يبحث الكثيرون عن دعاء الفجر، إذ يعد دعاء الفجر من أكثر الأدعية بحثًا فعلى المسلم أن يحرص على أداء صلاة الفجر في جماعة، والإكثار من دعاء الفجر .

ومن الادعية أيضاً :ـ اللهم إني أعوذ بك من العجز، والكسل، والجبن، والبخل، والهرم، وعذاب القبر، اللهم آت نفسي تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها.

اللهم أنا نسألك رزقاً واسعاً ويقيناً صادقاً وقلباً خاشعاً وعلماً نافعاً وعملاً صالحاً متقبلاً.

اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل

اللهم أجِرْني من النار وعذاب النار.

موعد صلاة الفجر ..

حسب التوقيت المحلى لمدينة القاهرة فإنه يؤذن لصلاة الفجر فى الخامسة وعشرين دقيقة، أما الشروق ففى السادسةواثنين وخمسين دقيقة، أما صلاة الظهر (صلاة الجمعة) ففى الثانية عشرة وثلاث دقائق، أما صلاة العضر فيحين موعدها فى الثانية وخمس وخمسين دقيقة، وصلاة المغرب فى الخامسة والربع أما صلاة العشاء فيحين موعدها فى السادسة وسبع وثلاثين دقيقة.

مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الأربعاء

مواقيت الصلاة يبحث عنها الكثير من المسلمين وينشر موقع الوفد مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الأربعاء فى عدد من محافظات مصر، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.



مواقيت الصلاة فى القاهرة



وقت صلاة الفجر 5:18 ص

موعد صلاة الظهر 12:46 م

موعد صلاة العصر 12: 4 م

موعد صلاة المغرب 6:47 م

موعد صلاة العشاء 8:04 م



مواقيت الصلاة فى الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 5:22 ص

موعد صلاة الظهر 12:51 م

موعد صلاة العصر 4:16 م

موعد صلاة المغرب 6:52 م

موعد صلاة العشاء 8:10 م

