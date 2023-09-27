تعرف على المقاصد في خواتيم سورة البقرة

التدبر فى كتاب الله من صفات المتقين وفيما يأتي الأمور المستفادة والمقاصد من خواتيم سورة البقرة:الإيمان لا يكون صحيحًا إلّا باستيفاء جميع أركان الإيمان، ابتداءً بالإيمان بالله -سبحانه وتعالى-، وانتهاءً بالإيمان بالقضاء خيره وشره. الإيمان بالرّسل يكون بهم جميعًا، فإنكار الإيمان بواحد منهم يكون سببًا في نقض الإيمان. الإدراك بأنّ الله -سبحانه وتعالى- لا يكلّف النّفس الإنسانيّة ما يفوق قدرتها، فجميع التكاليف التعبّدية هي ضمن طاقة الإنسان. على المسلم تجاه الله -سبحانه وتعالى- السّمع والطاعة، وذلك بالانقياد التامّ لأوامر الله -سبحانه وتعالى- والتسليم له. على المسلم السّمع والطاعة لله -سبحانه وتعالى- فيما يأمر به وينهى عنه، لأنّ المصير سيكون إليه في يوم القيامة. الإيمان بالله -سبحانه وتعالى- لا يقتصر على الإيمان القلبي، فيجب أن يرافقه عمل بمقتضى أركان الإيمان، وذلك يكون بالتقوى، والعمل والصالح.

قال -تعالى-: (لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلاَ تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلاَ تُحَمِّلْنَا مَا لاَ طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنتَ مَوْلانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ).

قيل في سبب نزول الآية الكريمة: حينما نزل قوله -تعالى-: (لَهَا مَا كسبت وَعَلَيْهَا مَا اكْتسبت)؛ذعر وخاف المسلمون من هذه الآية الكريمة، وقالوا بقدرتهم على التوبة من عمل جوارحهم، إلّا أنّهم لا يستطيعون التوبة مما في قلوبهم من الوساوس، فنزل جبريل -عليه السّلام- فأخبرهم بأنّهم غير قادرين عن الامتناع عن وساوس القلب إلّا بقدر طاقتهم، قال -تعالى-: (لَا يُكَلف الله نفسا إِلَّا وسعهَا).

وقد ورد في الأحاديث النبويّة دليل ذلك، فعَن أبي هُرَيْرَة قَالَ: قَالَ رَسُول الله -صلّى الله عَلَيْهِ وَسلّم-: (إِن الله تجَاوز عَن أمتِي مَا وسوست بِهِ صدورها مَا لم تعْمل أَو تكلم بِهِ)،فإن الله -سبحانه وتعالى- لن يحاسب بني آدم عمّا في صدورهم من الوسوسة التي يكون الامتناع عنها خارج طاقتهم.

بالإضافة لتجاوز الله -سبحانه وتعالى- عن عباده في نسيانهم، وما أجبروا عليه،وفي الآية الكريمة طلب من العباد لله -سبحانه وتعالى- أن يسامحهم على تقصيرهم الذي يأتي بسبب النّسيان والخطأ.

والإصر هو الميثاق والأمر الثقيل، وقال ابن عباس في تفسير هذه الآية: إنّها دعوة من المسلمين لله -سبحانه وتعالى- بأن لا يكلّفهم الله -تعالى- ما لا يقدرون عليه، فيعاقبون بتركه، وذلك كما حصل مع الأمم السابقة كبني إسرائيل بعقابهم لتعنّتهم، فقام الله -تعالى- بأمرهم بأوامر شاقّة لا يقدرون عليها، فتركوها، فعوقبوا على تركها،وجاءت جميع هذه الدّعوات في الآية الكريمة؛ لأنّ الله -سبحانه وتعالى- مولى العباد في شؤون حياتهم، فمن شأن المولى الرّفق بالمملوك وهم العباد.

