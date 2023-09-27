قاضٍ أمريكي: ترامب قدّم "تقييمات احتيالية" للحصول على شروط قرض وتأمين أفضل

قال قاضٍ في مدينة نيويورك الأمريكية (الثلاثاء) إن الرئيس السابق، دونالد ترامب، قدّم "تقييمات احتيالية" للأصول التي استخدمها بعد ذلك هو وأبناؤه الكبار وشركته للحصول على شروط قرض وتأمين أفضل.

وذكرت شبكة "ايه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية أن قرار القاضي جاء بعد أن أصدر حكما جزئيا في دعوى "الاحتيال المدنية" التي رفعتها المدعية العامة في نيويورك، ليتيتيا جيمس، بملايين الدولارات.

أعربت الولايات المتحدة عن تعازيها لسكان إقليم ناجورنو كاراباخ إثر مقتل ما لا يقل عن 68 شخصا وإصابة المئات في انفجار وقع في مستودع للوقود في الإقليم.

امريكا تعلن مساعدات إضافية للمتضررين من الصراع في كاراباخ

من جانب آخر، أعلنت الولايات المتحدة عن مساعدات إنسانية إضافية لتلبية احتياجات الرعاية الصحية وغيرها من احتياجات الطوارئ، ومساعدة المجتمعات المحلية على توفير المأوى والإمدادات الأساسية لتلبية احتياجات المتضررين أو النازحين بسبب أعمال العنف في كاراباخ.

وحثت الولايات المتحدة -وفق بيان على موقع البيت الأبيض الثلاثاء- على استمرار وصول المساعدات الإنسانية لجميع المحتاجين بالإقليم مشيرة إلى أنها ستواصل دعم المتضررين من النزاع المستمر بين أذربيجان وأرمينيا حيث عبر 28 ألف شخص إلى أرمينيا من الأقليم.

وخلص البيان إلى أنه منذ 2020، وفرت الولايات المتحدة الغذاء والمياه والرعاية الطبية الطارئة وعمليات الإجلاء ولم شمل الأسر للمجتمعات المتضررة من النزاع في كاراباخ والمنطقة.