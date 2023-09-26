فاروق الباز: حان الوقت ليستعيد التعليم المصري ريادته (فيديو)

كشف العالم الكبير فاروق الباز، مدير مركز الاستشعار عن بعد في جامعة بوسطن، أهمية وصول عينة كويكب "نيبو" حيث تطلق وكالة الفضاء الأميركية "ناسا" الكبسولة، التي تحتوي على غبار من الكويكب "بينو"، للتعمق أكثر في أسرار نظامنا الشمسي.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة سي بي سي، إن هذه العينات فرصة لمعرفة الكثير عن تكوين الأرض .

وأضاف: "عينات كوكب المريخ تشبه بشكل كبير التكوينات في الصحراء الغربية بمصر، وربما يعني ذلك أن تكوين المريخ أشبه بتكوين الأرض.

فاروق الباز يشيد باحتفالية "تفوق الجامعات"

وفي سياق آخر، أشاد فاروق الباز باحتفالية "تفوق الجامعات"، مؤكدًا أهمية البرامج الجامعية.

وشدد على أن مصرعانت من التعليم على مدار 50 عامًا بعدما كان الأفضل، وحدث نوع من "الأسى" على التعليم، معقبًا :"الأساتذة المصريين كان رأسهم برأس أي عالم تاني في العالم، ولا بد من عودة التعليم المصري لريادته مرة أخرى، وحان الوقت لذلك".