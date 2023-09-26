أسعار الذهب في مصر بختام تعاملات اليوم

شهدت أسعار الذهب في مصر بختام التعاملات المسائية اليوم الثلاثاء، ارتفاعا بالرغم من انخفاض السعر صباحا.

ولكن التذبذب في سعر الذهب كان محدودا مقارنة بالتذبذب القوي الذي شهدته الاسعار خلال الاشهر الماضية.

أسعار الذهب في مصر

سعر الجرام عيار 24

سعر عيار 24 اليوم الثلاثاء بيع 2,512 شراء 2,523

سعر جرام الذهب عيار 21

سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم الثلاثاء بيع 2,198 شراء 2,208

سعر الجرام عيار 18

سجّل سعر جرام الذهب اليوم من عيار 18: بيع 1,884 شراء 1,893

سعر الجرام عيار 14

سجّل سعر الجرام اليوم ، عيار 14 بيع 1,465 شراء 1,472

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء، بيع 17,584 شراء 17,664جنيه.