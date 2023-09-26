أحمد داود يصور "زينهم" على قدم وساق للانتهاء منه سريعًا

يواصل الفنان أحمد داود حاليا تصوير مشاهده في المسلسل الدرامي الجديد "زينهم"، الذي ينافس ضمن أعمال موسم شتاء 2023.

ويسعي أحمد داود للانتهاء من التصوير سريعًا وفقا للخطة الزمنية الموضوعة من الشركة المنتجة ليكون جاهزا للعرض في شهر نوفمبر المقبل.

وكان كشف الفنان أحمد داوود عن بدء تصوير مسلسله الجديد “زينهم”، حيث شارك جمهوره صورة من كواليس التصوير وعلق قائلًا: "أول يوم تصوير زينهم.. باسم الله.. توكلنا على الله".

من ناحية أخرى، يبدأ الثنائي منة شلبي وأحمد داوود تصوير فيلمهما الجديد بعنوان "قاعة الأوركيد" الأسبوع المقبل، إذْ يتقاسما البطولة معًا من تأليف وإخراج هبة يسرى.

يعتبر الفيلم التعاون الثانى بين داوود ومنة في السينما بعد فيلم "الماء والخضرة والوجه الحسن" للمخرج يسرى نصر الله الذى تم عرضه عام 2016.

كما يستعد أحمد داوود لبطولة مسلسل جديد بعنوان "زينهم" مكونًا من 30 حلقة وتأليف محمد سليمان عبدالمالك وإخراج يحيى إسماعيل وإنتاج شركة أروما استديوز للمنتج تامر مرتضى ومقرر عرضه في الأوف سيزون، إذْ تواصل الشركة التعاقد مع الفنانين المشاركين في البطولة بعدما انضم للعمل كلٌ من كريم قاسم وسلمى أبوضيف.

أما منة شلبى فكان آخر أعمالها في السينما فيلم "الجريمة" العام الماضى، وهو بطولة أحمد عز، منة شلبى، ماجد الكدواني، سيد رجب، رياض الخولى، محمد الشرنوبى، محمد جمعة، نبيل عيسى، ميرنا نور الدين، حجاج عبدالعظيم، محمد أبوداوود، وعدد آخر من الفنانين، وإخراج وتأليف شريف عرفة، وشارك في كتابة السيناريو والحوار أمين جمال، محمد محرز، وتدور الأحداث في إطار بوليسى أكشن.

وسيطرت حفل ليلة الدموع على تريند مواقع التواصل الاجتماعي لفترة كبيرة بعد انتهائه وذلك بسبب ردود الأفعال المستمرة عليها من جمهور ونجوم الفن.

من ضمن تلك التعليقات هو تعليق النجمة منة شلبي على صفحة النجم محمد جمعة بعد مشاركته في حفل ليلة الدموع بشخصية الشهيرة "عم ضياء"، ليعلق بعدها جمعة على منشور شاركه الجمهور قائلًا: لما يحبوا يعملوا حفل ليلة الدموع جابوا الحفلة كلها رجالة"، ليرد جمعة قائلًا: "ورا كل رجل حزين أمرآة end of life".

مازحت النجمة منة شلبي، تعليق محمد جمعة بعفوية شديدة قائلة: ورا كل إمرأة حزينة رجل ياخويا, end of 2 texts ليجذب هذا التعليق انتباه السيدات مؤيدي رأي منة شلبي.

وظهر "جمعة" على مسرح "ليلة الدموع" برداء أسود بالكامل وقام بتحية الجمهور على طريقة شخصيته المتشائمة الشهيرة قائلًا: "أنا عايزكم تعيطوا علشان الحفلة تنجح المطربين اللي معانا النهاردة زي ما بيقولوا عليهم خزان أحزان".

وحرص مهرجان القاهرة للدراما على تكريم النجمة منة شلبي، فى حفل افتتاح دورته الثانية المقامة فى مدينة العلمين الجديدة.

أكدت منة شلبى قائلة: "ممتنة إنى بتكرّم وسط نجوم كبار، يحيى الفخرانى استثنائى، ومبسوطة إنى جنب منى زكى وكريم عبدالعزيز وماجد الكدوانى، وإنى بأتكرم من دراما بلدى، وشكرًا لأشرف زكى ويحيى الفخرانى والشركة المتحدة".

يستضيف مهرجان القاهرة للدراما، برئاسة الفنان الكبير يحيى الفخرانى، في دورته الثانية والاستثنائية، النسخة الأولى من احتفالية Starscrapers Awards، والمقامة بـ North Square Mall في مدينة العلمين الجديدة، تحت عنوان "60 سنة دراما" للاحتفال بمناسبة مرور 60 عامًا على إنتاج وإذاعة أول عمل درامي مصري، وتأتى النسخة الثانية من المهرجان مع بعض الاختلافات عن الدورة الأولى التي أقيمت العام الماضى.

تشهد النسخة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما بعض التطويرات عن الدورة الأولى، إذْ تضم كل المسلسلات التي تم تقديمها على مدار العام، وليس خلال موسم رمضان فقط، فضلًا عن استحداث جوائز باسم الجمهور بجانب الجوائز الأساسية التي تختارها لجنة التحكيم التي تضم المخرج جمال عبدالحميد، وتضم في عضويتها النجم كريم عبدالعزيز، والنجمة إلهام شاهين والناقد طارق الشناوي، والكاتب عبدالرحيم كمال.

حرصت النجمة منة شلبي على نعي الفنانة الراحلة منحة زيتون التي رحلت عن عالمنا.

حيث كتبت منة شلبي عبر حسابها على "تويتر" قائلة: "منحه زيتون في ذمه الله خبر حزين جدًّا بالنسبة لي".

وأضافت: "ست أميرة ونضيفة وعاشت تناضل من أجل الرزق وأنها تعيش بصحة وانسانيه لله ما اعطي ولله ما أخذ يمكن هي مش مشهورة أوي بس كانت انسانه جميله أوي أوي وممثله بتعافر كده و ربنا وهبها القبول، انا لله و انا اليه راجعون".

من ناحية أخرى، تتعاون النجمة منة شلبى مع النجم أحمد عز في فيلم جديد بعنوان "لعبة الموت" تأليف صلاح جهينى وإخراج أحمد علاء الديب.

من المقرر انطلاق تصوير الفيلم آخر شهر سبتمبر المقبل للعرض في عام 2024، ويسجل العمل التعاون الرابع بين أحمد عز ومنة شلبى في السينما.

واجتمع أحمد عز ومنة شلبى للمرة الأولى عام 2004 خلال فيلم “شباب تيك أواى”، الذى شهد بدايات انطلاق الثنائى في عالم السينما.

احمد عز ومنة شلبى

ثم التقي الثنائي في فيلم "بدل فاقد" عام 2009 بتوقيع المخرج أحمد علاء الديب.

وكرر الثنائي التعاون مجددًا خلال فيلم "الجريمة" مع المخرج شريف عرفة العام الماضى 2022.

كما ظهرت منة شلبى كضيفة شرف في فيلم "حلم عزيز" الذى قام عز ببطولته عام 2012.

آخر أعمال منة شلبي:

شاركت منة شلبي، في السباق الدرامي الماضي، من خلال مسلسل "تغيير جو"، مع إياد نصار، وميرفت أمين، وشيرين، وصالح بكري، وعصام عمر، ورزان جمال، ومحمود قابيل، وإنجي علي، وآخرين، ومن تأليف منى الشيمي، وإخراج مريم أبوعوف.

تدور أحداث المسلسل «تغيير جو»، في إطار اجتماعي تشويقي، حول شريفة التي تعاني حياتها من الكثير من الأزمات منها معاناة والدتها من إدمان المهدئات والكحول، بينما يقدم إياد نصار شخصية دكتور جامعي وتجمعه علاقة مع منة شلبي، وتقدم ميرفت أمين دور خالة منة شلبي واسمها زوزو.

احمد عز ومنة شلبى

منة شلبي على خشبة "ساعة حظ":

كان أعلن الشاعر مدحت العدل عن بدء التحضير لمسرحية استعراضية تقوم ببطولتها الفنانة منة شلبي، وسيتم الإعلان عن تفاصيلها عقب الاستقرار على كل النجوم المشاركين في العرض، ولم يتم الكشف عن مصير مسرحية "ساعة حظ" التي كان من المقرر تقديمها ضمن فعاليات موسم الرياض في شهر ديسمبر الماضي، وتم تأجيل عرضها بسبب ارتباط منة بتصوير مسلسلها الأخير "تغيير جو".

أضاف العدل أنه سيتعاون مع منة شلبي في عمل مسرحي استعراضي، وأن التحضيرات الأولى بدأت بالفعل، ولكن لن يتم كشف التفاصيل إلا بعد الاستقرار بشكل نهائي على فريق العمل، ومن بينهم مخرج العمل ونجومه.