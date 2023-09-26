حملات مكثفة لإدارة الصيادلة بالدقهلية على المنشآت الصحية

أشاد الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية بإنجازات الاداره العامه للصيدله خلال الاسبوعين الماضيين تحت إشراف الدكتورة إيمان عبدالله مدير الإدارة العامة للصيدلة والدكتورة رشا نور الدين مديرة ادارة التفتيش الصيدلي الحكومي.

وقامت الادارة خلال الاسبوعين الماضيين بتكثيف المرور والمتابعه للتأكد من تفعيل الاشراف الصيدلى على مخازن المستلزمات الطبيه بالادارات والمستشفيات.

فقر

وتم المرور المفاجئ على عدد 271 من المنشآت الصحيه التي تشمل المستشفيات الحكوميه والوحدات الصحيه والمراكز الطبيه وعلى نحو 22 مكتب صحة و 3 مخازن اقليمية إلى جانب 18 مخزناً للادارات الفرعية

كما عقدت الإدارة عدة اجتماعات مع مفتشى الصيدلة الحكومي للادارات المختلفه لبحث ملاحظات المرور والتأكيد على أهميه المتابعه لتلافي و معالجه تلك الملاحظات والتأكيد على تفعيل الاشراف الصيدلى على الادويه والمستلزمات الطبية.



وحرصت الإدارة على عقد إجتماع مع الطب العلاجى ومديرى المستشفيات و الاتفاق علي تنشيط لجان ترشيد استهلاك المضاد الحيوي المنبثقه من لجنه الدواء و مقررها الصيدلي الاول وذلك لمناقشة كل العقبات التي سوف تواجه الفريق في ترشيد الاستهلاك

ونظمت إدارة الصيادلة بالدقهلية اجتماعاً وتدريباً علي اعمال اليقظة الدوائية في المستشفيات وآليات تنفيذها وإلى جانب بحث زيادة أعداد منسقي اليقظه الدوائية.

وذلك بناء على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان وتوجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية برفع كفاءة ومستوى الخدمات الطبية المقدمة.