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الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

حلاوة المولد النبوي.. أسرع طريقة لعمل الملبن السادة

ملبن سادة
ملبن سادة

 الملبن من الحلويات التي لا غنى عنها في يوم الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، فتتميز بقوامها الطري ومذاقها اللذيذ، وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضير الملبن السادة في دقائق.


 

ملبن سادة

 طريقة تحضير الملبن السادة:

 المقادير

 4 أكواب ماء (1/2 لتر)

 1/2 كيلو سكر أبيض (500 جرام)

 2/3 كوب عسل جلوكوز (150 جرامًا)

 1/2 كوب نشا (75 جرامًا) مذابة في كوب إلا ربع ماء (100 جم)

 ملعقة صغيرة (ملعقة شاي) ملح ليمون ملعقة كبيرة (ملعقة طعام) فانيليا، أو روح الورد أو ماء ورد ( 5 جرامات).


 

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حلاوة المولد.. طريقة عمل اللوزية في 15 دقيقة فقط

 خطوات التحضير: 

 نحضر وعاء كبير نضع فيه الماء ثم نضيف له السكر ونضع الوعاء على نار متوسطة حتى يذوب السكر في الماء، وننتظر حتى يغلي الخليط.

 

 نضيف  عسل الجلوكوز  لخليط السكر والماء مع التقليب حتى يظهر عرق أبيض.

 نضيف النشا المذابة في الماء للخليط على النار ونستمر في التقليب.

 نضيف ملح الليمون وماء الورد ونستمر في التقليب.

 نحضر صينية وندهنها بزيت خفيف وسكر بودرة ونصب فيها خليط الملبن ونتركها في الثلاجة حتي يبرد الملبن ويتماسك.

 نرش على الملبن السكر البودرة ونقطعه لمكعبات ثم نقدمه.

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