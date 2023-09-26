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رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

حلاوة المولد.. طريقة عمل اللوزية في 15 دقيقة فقط

اللوزية
اللوزية

يحل غدًا ذكرى المولد النبوي الشريف، حيث يحتفل به جميع المسلمين، ومن ضمن عادات الإحتفال التي لا يتخلى عنها المصريين هي تناول حلاوة المولد المختلفة، ومن أبرز الأنواع التي يحبها الكثير هي اللوزية، فتتميز بمذاقها اللذيذ، ولذلك نقدم لك طريقة تحضير اللوزية في المنزل بخطوات سريعة وسهلة.
 

اللوزية

طريقة تحضير اللوزية

المقادير

  • 250 جم سكر
  • 250جم عسل جلوكوز
  • 50 مل ماء
  • 250 جم لوز محمص ساخن
     

خطوات التحضير

يسخن الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية.

يوضع اللوز في صينية ثم يوضع في الفرن حتى يسخن.

في اناء متوسطة الحجم على نار متوسطة يوضع السكر و العسل و الماء و يقلب المزيج جيدا حتى تمام الإختلاط و يترك على النار لمدة 20 دقيقة حتى يكون عرق.

في بولة متوسطة الحجم يوضع اللوز ثم يوضع عليه مزيج العسل و السكر و يقلب المزيج جيدا.

يوضع القليل من الزيت على رخامة المطبخ ثم يوضع اللوز و يفرد بالنشابة على شكل مستطيل ثم يقطع أصابع و يقدم.

يحمص اللوز في الفرن حتى نستطيع استخدامة في إعداد الوصفة.

يقلب العسل و السكر من وقت لآخر حتى لا يلتصق بالإناء و يترك لمدة 20 دقيقة حتى يكون عرق.

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