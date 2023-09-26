قذيفة عمر كمال تحرم الزنفلي من تصدي أسطوري للمواجهة الثانية تواليًا (فيديو)

سجل النجم الدولي عمر كمال عبدالواحد، نجم نادي مودرن فيوتشر، هدفًا من قذيفة سكنت شباك محمود الزنفلي، حارس مرمى نادي الداخلية، ليحرمه من تصدي أسطوري في هجمة ثلاثية، في المواجهة الجارية بين الفريقين على ملعب ستاد القاهرة الدولي.

قذيفة عمر كمال تحرم الزنفلي من تصدي أسطوري:

سجل عمر كمال عبدالواحد هدف نادي فيوتشر الأول وهدف التعادل في اللقاء أمام الداخلية في الدقيقة 66 من عمر اللقاء، ليحرم محمود الزنفلي من تصدي أسطوري عبر هجمة ثلاثية للمواجهة الثانية على التوالي بعدما فعلها في لقاء إنبي الماضي بالجولة الأولى.

فيديو تصدي الزنفلي الأسطوري وهدف عمر كمال عبدالواحد

الرابعة تابتة بعد تألق الزنفلي 💣😲 عمر كمال يسجل التعادل لمودرن فيوتشر في مرمى الداخلية بتسديدة أوروبية عالميية #ONTime_Sports pic.twitter.com/VecTXJFyHf — OnTime Sports (@ONTimeSports) September 26, 2023

وشهدت الدقيقة 72 من المواجهة تسجيل هدف فيوتشر الثاني عن طريق ضربة جزاء لم ينجح الزنفلي في التصدي لها.

مواجهة فيوتشر أمام الداخلية ضمن منافسات الجولة الثانية من مواجهات الدوري المصري الممتاز لنسخة الموسم الحالي 2023 – 2024، والتي شهدت عددًا كبيرًا للغاية من المحاولات على مرمى الفريقين.

فيديو تصدي الزنفلي الثلاثي أمام إنبي