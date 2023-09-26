الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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مسابقة الـ 30 ألف معلم .. بشرى سارة للمدرسين خلال أيام (فيديو)

معلمون يؤدون الاختبارات
معلمون يؤدون الاختبارات

قال محمود عبدالرحمن، خبير بالشأن التعليمي، أن حضور الرئيس السيسي فعاليات يوم تميز الجامعات المصرية قبل أيام من العام الدراسي الجديد يقول إن هناك رغبة في وجود مخرج لطالب متكامل.


 تابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أن جزءًا كبيرًا من أول دفعة من مسابقة الـ 30 ألف معلم يبدأ ممارسة عمله خلال الأيام المقبلة.

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أبرز تصريحات الرئيس السيسي في يوم الاحتفال بتفوق جامعات مصر


 لفت محمود عبدالرحمن، الصحفي المتخصص في ملف التعليم، إلى أن الدفعة الثانية من المسابقة يخضعون حاليًّا لمرحلة الاختبارات المختلفة.

 

 

تطور جامعي كبير:


فيما كشف الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، أن مصر تهتم بالتعليم دائمًا، لأنه ينمي وعي الطالب ويجعله مدركًا لما يدور حوله ويوازن بين مصالح الشخصية والمصالح العامة.


 أوضح أنه لا سبيل لبناء إنسان مواطن حقيقي صالح دون تعليم متقدم متطور، منوهًا إلى أنه رغم المشاكل في التعليم المصري إلا أنه يخرج عظماء يعملون في داخل مصر وخارجها حول العالم.


 أكد أن الجامعات المصرية تشهد تطورًا كبيرًا وتعمل على إقامة علاقات مع نظائرها الدولية من خلال التوأمة، مواصلًا: خريجو الجامعات المصرية يؤكدون قدرتهم وأهميتهم على المستوى العالمي، لافتًا إلى أن الإنسان هو أساس عملية البناء، ويجب أن يكون لديه إدراكًا ووعيًّا بأن هناك مسئولية كبيرة واقعة على عاتقه.


 استطرد الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، نحتاج لمواطن لا يعاني من ميول تطرفيه وألا يكون منغلق على الثقافة التقليدية المخالفة للحداثة، وأن يكون لديه رؤية للعالم.

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