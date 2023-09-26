البريكان يسجل هدفين لـ الأهلي في العين بالشوط الأول من كأس الملك

نجح النادي الأهلي في فرض التقدم والسيطرة على نظيره العين، في المواجهة الجارية بين الفريقين على ملعب ستاد الملك سعود الرياضية بالباحة، ضمن مواجات دور الـ 32 من مباريات كأس خادم الحرمين الشريفين لنسخة الموسم الحالي 2023 – 2024.

الأهلي يتقدم على العين في الشوط الأول

افتتح النجم السعودي فراس البريكان التهديف في الدقيقة 23 وأضاف نفس اللاعب الهدف الثاني للاقي في الدقيقة 29، قبل ان يسجل اللاعب سميحان النابت الهدف الثالث للراقي في الدقيقة 39.

وشهد الشوط الأول سيطرة من جانب الراقي على نظيره العين الذي لم يصل لمرمى النادي الأهلي في أي فرصه فعليه كما انه خسر الاستحواذ في النصف الاول من اللقاء بنسبة تخطت الـ 60% لصالح الراقي.

ويمتلك نادي الأهلي على مقاعد البدلاء أمام فريق العين كل من عبدالله عبده وإبراهيم الزبيدي وعلي مجرشي وأيمن فلاته وعبدالكريم دراسي وزياد الجهني وعلي الأسمري وفهد الرشيدي وفهد الحمد.

وكان النادي الأهلي قد بدأ المباراة بتشكيل مكون من:-

في حراسة المرمى: ادوارد ميندي.

في خط الدفاع: بسام الحريجي وروجير إيبانيز وميريح ديميرال وسعد بالعبيد.

في خط الوسط: فرانك كيسية ومحمد المجحد وجابري فيجا.

في خط الهجوم: سميحان النابت وروبيرتو فيرمينيو وفراس البريكان.