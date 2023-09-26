تنفيذي الشرقية يستعرض موقف تقنين أراضي أملاك الدولة والمتغيرات المكانية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن المحافظة تسير بخطى متسارعة نحو إنجاز كافة الملفات الرئاسية الهامة وتولي إهتماماً بملفي تقنين أراضي أملاك الدولة والتصالح في مخالفات البناء وكذلك تفرض سيطرتها بإزالة الإعلانات المخالفة والتعامل مع المتغيرات المكانية والرد اليومي عليها والتصدي لمخالفات البناء على الأرض الزراعية او البناء المخالف داخل الحيز العمراني.

جاء ذلك خلال ترأسه إجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبي محافظ الشرقية، واللواء شريف أبو الدهب رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالشرقية، والمهندس محمد الصافي سكرتير عام المحافظة، والمهندس سامي معجل السكرتير العام المساعد للمحافظة، واللواء السعيد عبد المعطي مستشار المحافظ للمشروعات، والمستشار العسكري للمحافظة، والعقيد محسن القلش مدير إدارة مباحث تموين الشرقية، والمقدم شريف عمران وكيل إدارة الحماية المدنية، ومديري المديريات الخدمية والهيئات، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري الإدارات النوعية، وذلك بقاعة الاجتماعات بالديوان العام.

وخلال الإجتماع تم استعراض موقف إدارة الأملاك بالديوان العام، وتمت الإشارة إلى أن المحافظة استقبلت 13276 طلب وتم الانتهاء من تحرير 12296 عقد بمختلف مراكز ومدن المحافظة بنسبة تنفيذ بلغة 92 %، وذلك بعد أن تم إجراء المعاينات اللازمة والبت وتحصيل المقدم والتسجيل على المنظومة طبقاً للإجراءات المتخذة في هذا الشأن، ليؤكد محافظ الشرقية على سرعة الإنتهاء من ملف تقنين أراضي أملاك الدولة وتحصيل باقي الأقساط المستحقة وفقاً للإجراءات والجداول الزمنية المحددة.

كما تطرق الإجتماع إلى استعراض موقف تنفيذ الموجة 21 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة ، وتمت الإشارة إلى أن المحافظة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية إنتهت من إزالة 3435 حالة تعدي ما بين 2091 حالة بناء مخالف على مساحة 429410 متر و 1344 حالة تعدي علي الأرض الزراعية علي مساحة 2876 فدان ، ليؤكد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعدم التهاون وتطبيق القانون علي المخالفين مشيداً بمجهودات الأجهزة الأمنية وتعاونها مع المحافظة خلال تنفيذ الموجة.

كما تم عرض موقف منظومة المتغيرات المكانية بالمحافظة حيث تمت الإشارة إلى أن إجمالي عدد المتغيرات المرصودة حتى الآن بلغ 116677 متغير منهم 96553 متغير ولاية المحافظة و2557 متغير خارج ولاية المحافظة وتم الرد على 106057 متغير بنسبة تنفيذ إجمالية بلغت 92%، ليؤكد محافظ الشرقية على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين قائلاً لن نسمح لأحد بمخالفة القانون.

تطرق الاجتماع إلى عرض موقف الإعلانات خلال شهر سبتمبر الجاري وتمت الإشارة إلى أنه تم إزالة 1089 إعلان مخالف بالتنسيق مع الجهات المعنية وترخيص 1077 اعلان وذلك طبقا للقانون وحفاظاً على المال العام وتماشياً مع خطة التطوير والتجميل التي تشهدها مدن المحافظة.

وخلال الاجتماع تم استعراض موقف المراكز التكنولوجية والتي تقوم باستقبال طلبات المواطنين الخاصة بالتصالح في مخالفات البناء وبيان صلاحية وتراخيص البناء على منظومة التراخيص الجديدة وتمت الاشارة الي ان اجمالي عدد الطلبات المقدمة بلغ 565764 طلب وتم انهاء 562914 بنسبة تنفيذ 99.5 % ليؤكد المحافظ على سرعة الانتهاء من ادخال الكم المتراكم (الملفات القديمة الورقية الخاصة بالمواطنين) على المنظومة الجديدة لتعظيم الاستفادة من المراكز التكنولوجية لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين.

كما تم استعراض موقف التصالح في مخالفات البناء وتمت الإشارة إلى أن عدد الطلبات المقدمة من المواطنين بلغت 248636 وعدد الطلبات التي تم ادراجها طبقا للنموذج 6 بلغت 18438 وعدد الطلبات المستوفاة نموذج 7 اللجنة الفنية بلغت 288 وعدد طلبات التصالح المعتمدة من المحافظ نموذج (10) بلغت 18027 طلب.

شدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتفعيل دور أقسام الإيرادات بكل مركز ومدينة وحي والالتزام التام بتحصيل كل المستحقات والمتأخرات الخاصة بالدولة، موجهاً مدير إدارة صندوق الخدمات بسرعة تحصيل كل المستحقات بمنتهى الدقة لتعظيم إيرادات المحافظة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

يذكر أن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، قد قدم التهنئة للرئيس "عبد الفتاح السيسي" رئيس الجمهورية، وأعضاء المجلس التنفيذي وأبناء المحافظة، بمناسبة المولد النبوي الشريف، داعياً المولي عز جل أن يُعيد هذه المناسبة الجليلة على مصرنا الغالية بالخير واليمن والبركات.

ووجه محافظ الشرقية الدعوة لأعضاء المجلس التنفيذي لحضور احتفالية المولد النبوي الشريف، والتي تقيمها مديرية الأوقاف اليوم بعد صلاة المغرب بمسجد الفتح بمدينة الزقازيق، وكذلك حضور مهرجان الشرقية للخيول العربية والذي تقيمه المحافظة على مدار أيام 27 - 28 - 29 سبتمبر الجاري بأرض الفروسية بمدينة بلبيس ابتهاجاً بالعيد القومي للمحافظة.

وخلال الإجتماع قام محافظ الشرقية بتكريم فرق العمل من العاملين بمديريتي التموين والزراعة والديوان العام والمشاركين في نجاح موسم توريد القمح موسم 2023 وتصدر المحافظة المركز الأول علي مستوي محافظات الجمهورية بمنحهم شهادات تقدير.

كما حرص محافظ الشرقية على تكريم نادية جمعة، مدير عام الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي، ومحمد أحمد توفيق رئيس قسم ابداء الرأي بإدارة الشئون القانونية بالديوان العام، بمنحهما شهادة تقدير وذلك لبلوغهما السن القانوني للمعاش، وتقديراً لما قدماه من جهد وأداء متميز خلال فترة عملهما بالجهاز الإداري.

أشاد محافظ الشرقية، بأداء المكرمين وطالبهم بالإستمرار في بذل المزيد من الجهد والعمل لتظل المحافظة متصدرة المركز الأول على مستوى محافظات الجمهورية في توريد القمح، وكذلك تحسين الخدمات المؤداه للمواطنين.

قدم المكرمون الشكر والامتنان لمحافظ الشرقية على لفتته الطيبة وتكريمهم بحضور أعضاء المجلس التنفيذي والتي تمثل دافعا لهم للارتقاء بمنظومة العمل وتحسين مستوي الأداء.