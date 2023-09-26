إزالة مبنى مخالف بالشيخ علي بخانس بقروى أولاد نجم القبلية بنجع حمادي

تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى برئاسة أشرف أنور رئيس المدينة، اليوم الثلاثاء، من تنفيذ حملة لإزالة التعديات بالبناء بدون ترخيص، والمخالف على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة، حيث تم تنفيذ إزالة بناء مخالفا للقانون بقريةالشيخ على بخانس بزمام قروى اولاد نجم القبلية.

جاء ذلك بحضور حسيبة سراج الدين رئيس مجلس قروى اولاد نجم القبلية، وتمت الازالة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأوضح أشرف أنور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، أن الازالة عبارة سور بالطوب الابيض ومونة الاسمنت على مساحة واحد قيراط تقريبا وارتفاع اثنان متر تقريباً، ويعتبر تعدى بالبناء المخالف للقانون ، بناحية الشيخ على بخانس بزمام الوحدة المحلية لقرية اولاد نجم القبلية وتمت الازالة تحت سطح الارض، مشيراً أنه لا تهاون ضد أي تعديات بالبناء المخالف للقانون وسيتم تنفيذ القانون بكل حسم ضد المخالفين، مشدداً على رؤوساء الوحدات القروية التابعة للمدينة بالمتابعة المستمرة على مدار ٢٤ ساعة لأي حالة تعدي، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمتعديين، وفرض هيبة الدولة.

يأتي ذلك في اطار تنفيذ توجيهات اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، بضرورة المتابعة الميدانية لحالات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والبناء بدون ترخيص والعمل على رصد المخالفات وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.