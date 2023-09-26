الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

سوريا.. اشتباكات بين "قسد" ومسلحي العشائر بدير الزور تنهي حياة 25 شخصًا

قوات قسد
قوات قسد

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، أن ما لا يقل عن 25 شخصا لقوا حتفهم في سوريا خلال اشتباكات بين قوات البلاد الديموقراطية ومسلحي العشائر الموالية للنظام في شرق سوريا.

 

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وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن 25 شخصاً، غالبيتهم من المسلحين الموالين للنظام، قتلوا، أمس الاثنين، في اشتباكات استمرت لساعات عدة مع قوات سوريا الديموقراطية في محيط بلدات حوايج ذيبان وذيبان والطيانة بمحافظة دير الزور في شرق سوريا.

وإثر انتهاء المواجهات التي اندلعت الإثنين، عززت قوات سوريا الديموقراطية، وهي تحالف فصائل كردية وعربية مدعومة أميركياً، انتشارها في المنطقة.

وأعلنت صباح الثلاثاء "طرد مسلحي النظام من بلدة الذيبان بعد ساعات من تسللهم" من مناطق سيطرتهم.

ومنذ ساعات الفجر الأولى يسود المنطقة هدوء نسبي مع سماع أصوات اشتباكات متقطعة.

 

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