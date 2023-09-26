إزالة 5 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية بالمنشأه الكبرى في أسيوط

تمكن مجلس ومدينة القوصية بمحافظة أسيوط، من إزالة 5 حالات تعدي على الأراضي الزراعية بقرية الحبالصة التابعة للوحدة المحلية بمير، فى إطار توجيهات اللواء محمد عزت رئيس الوحده المحليه بالقوصية.

ونحجت الوحدة المحلية في إزالة 2 حالات بوحده المنشاه الكبرى بقرية التتالية، عبارة عن ردم اساسات وقواعد ، وإزالة بناء واعمده ، على مساحه 10 قيراط ، وذلك بحضور المهندس مصطفى فتحي نائب رئيس المركز ومحمد عبدالحميد رئيس وحدة مير وصالح البارودي رئيس وحده المنشأه الكبرى، والمهندس أحمد عبدالمنجى الإدارة الهندسية، ومحمد مصطفى مسئول المتابعه ومحمود منازع مدير الحملة، ومهندس على هريدي ومهندس شهاب احمد حماية الأراضي، والمهندس احمد الشحات وكيل الإدارة الزراعية ومسئولي التنظيم والزراعة.



وأكد اللواء محمد عزت، على أهمية تنفيذ قرارات الإزالة والازالات الفورية للمخالفات لكافة التعديات بكل قوة وحزم

إزالة 5 حالات تعدي على أراضي زراعيه بالوحده المحليه بمير والمنشأه الكبرى

إزالة 5 حالات تعدي على أراضي زراعيه بالوحده المحليه بمير والمنشأه الكبرى

إزالة 5 حالات تعدي على أراضي زراعيه بالوحده المحليه بمير والمنشأه الكبرى

إزالة 5 حالات تعدي على أراضي زراعيه بالوحده المحليه بمير والمنشأه الكبرى

إزالة 5 حالات تعدي على أراضي زراعيه بالوحده المحليه بمير والمنشأه الكبرى

إزالة 5 حالات تعدي على أراضي زراعيه بالوحده المحليه بمير والمنشأه الكبرى

إزالة 5 حالات تعدي على أراضي زراعيه بالوحده المحليه بمير والمنشأه الكبرى

إزالة 5 حالات تعدي على أراضي زراعيه بالوحده المحليه بمير والمنشأه الكبرى