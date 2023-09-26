غرق طفل أثناء استحمامه بترعة الفاروقية بأخميم

تمكنت قوات الإنقاذ النهري من إنتشال جثة طفل في الخامسة عشرة من عمره يقيم بدائرة مركز أخميم شرق محافظة سوهاج غرق أثناء استحمامه بترعة الفاروقية لعدم إجادته السباحة وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى سوهاج الجامعي وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

تلقى مدير أمن سوهاج إخطارًا من مساعده لفرقة الشرق يفيد تلقي مركز شرطة أخميم بلاغًا بغرق شخص بترعة الفاروقية دائرة المركز .

وإنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وقوات الإنقاذ النهري لمحل الواقعة وتم إنتشال الجثة بمعرفة وحدة الإنقاذ النهرى وبالفحص تبين غرق الطفل "أكرم . م . ي . ع" 15 سنة طالب ومقيم بذات الناحية وبمناظرتها تبين عدم وجود ثمة إصابات ظاهرية بها - وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى سوهاج الجامعي.

وبسؤال عم المتوفي شعبان ي ع ى 34 سنة عامل ومقيم بذات الناحية قرر بأنه أثناء قيام المذكور بالإستحمام بالترعة المشار إليها ولعدم إجادته السباحة غرق بها ونفى الشبهة الجنائية .

وبتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق ولا توجد شبهة جنائية وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات .