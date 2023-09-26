محافظ الغربية يشارك في احتفال مدرسة السلام الخاصة بتخريج دفعة 2023

شارك الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مساء اليوم، في الاحتفال بتخرج دفعة ٢٠٢٣ من أبناء مدرسة السلام الخاصة للغات بطنطا، بحضور نائبه الدكتور أحمد عطا، والدكتور القس اسطفانوس زكي، الأمين العام للطائفة الإنجيلية بمصر ورئيس مجلس إدارة المؤسسات التعليمية بسنودس النيل الإنجيلي، والقس داود إبراهيم، الأمين وجه بحري لمدارس السنودس، والأستاذة نجوى العشيري سكرتير عام المحافظة، والمستشار العسكري لمحافظة الغربية، والمستشار أحمد عوني، رئيس محكمة الاستئناف، والمهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، والأستاذ أحمد حمدي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وهناء رشدي، مديرة المدرسة، والعديد من القيادات الأمنية والتنفيذية، والشخصيات العامة والإعلاميين، وأولياء الأمور، وأعضاء مجلس الآباء والأمناء.

بدء الاحتفال بطابور الخريجين والسلام الوطني وفقرات فنية متنوعة من أبناء المدرسة، بالإضافة إلى فقرات الحفل الغنائية والموسيقية والاستعراضات الرياضية، وتكريم الأوائل على مستوى الجمهورية في جميع الأنشطة التعليمية والثقافية والرياضية.

وفي كلمته رحب الدكتور القس اسطفانوس زكي، الأمين العام للطائفة الإنجيلية بمصر ورئيس مجلس إدارة المؤسسات التعليمية بسنودس النيل الإنجيلي، بقدوم وتشريف معالي الوزير محافظ الغربية ونائبه، مقدما التهنئة لأبنائه الطلاب على تفوقهم وحصولهم على مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية والمحافظة مشيرا إلى دور المؤسسات التعليمية واهتمام الكنيسة منذ نشأتها بغرس القيم المجتمعية للفرد، وأن مدارس سنودس النيل تبلغ عددهم ٢٦ مدرسة على مستوى الجمهورية، بها أكثر من ٤٠ ألف طالب وطالبة، لافتا باهتمام مدارس السنودس بالمواهب الفنية والرياضية بجانب تقديم خدمة تعليمية عالية الجودة، موجها رسالته للخريجين بالمزيد من النجاح، ولكي تكون ناجحا وعظيما فيجب أن تتسم بالتواضع، محبة الله، محبة الآخرين، محبة الوطن، الاجتهاد، تنظيم الوقت.

وفي كلمته أعرب الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية عن سعادته بتخرج الدفعة الجديدة متمنيا لهم دوام التفوق والرقي في حياتهم العلمية والمهنية، مؤكدا على أن الحياة الجامعية مليئة بالخبرات والمعرفة التي ستؤثر وبلا شك في شخصياتهم ونظرتهم للحياة وأن استغلال الوقت الجامعي بصورة إيجابية سيمهد لهم الطريق نحو الحياة العملية الناجحة ووجه محافظ الغربية الشكر لجميع الطلاب على مجهوداتهم وعروضهم المتميزة، كما وجه الشكر لإدارة المدرسة والقائمين والمشرفين على تلك الأعمال الفنية المتميزة، مشيدا بمجهودات مجلس إدارة المؤسسات التعليمية بسنودس النيل الإنجيلي، وإدارة مدارس طنطا لاهتمامهم بتربية النشء وغرس القيم وتأهيلهم دراسيا، وخلق جيل مؤثر في المجتمع.

واختتم الحفل بتوزيع الجوائز وشهادات التقدير على الخريجين.

يذكر أن مدرسة السلام تعد واحدة من أعرق وأقدم المدارس بالمحافظة والتي تمثل نموذجا لتماسك النسيج الوطني والوحدة الوطنية، إذ يرجع نشأة المدرسة إلى العقد الأخير من القرن ١٩ على يد مؤسستها "ماري ملوكي " والتي اتخذت من الكنائس وتكية الشيخة صباح مكان لعلاج الأطفال وتعليم النساء كون تعليم النساء لم يكن منتشرا في ذلك الوقت، وكانت المدرسة في بدايتها لتعليم الفتيات لأنهن أساس تربية وتعليم الأبناء.