خطوات التقديم على الهاتف الأرضي.. على الرغم من التقدم الفائق الذي يشهده مجال الاتصالات والتكنولوجيا في السنوات الأخيرة، إلا أن وجود هاتف أرضي "منزلي" من الأمور التي تشغل أذهان عدد كبير من المواطنين، خاصة الراغبين في الاشتراك بخدمة الإنترنت عن طريق "الراوتر" والذي يتطلب الحصول على رقم تليفون أرضي، كبديل مناسب أكثر من الإنترنت الهوائي أو "فلاشة الإنترنت"، التي قد تتعرض لمشكلات فنية، أو انقطاع الاتصال بالإنترنت بسبب ضعف الشبكة.

وتستعرض "بوابة الوفد" خطوات التقديم على خط تليفون أرضي 2023 خلال السطور التالية :

خطوات التقديم على خط هاتف أرضي 2023

للتقديم على خط هاتف أرضي تبدأ الخطوات بالذهاب إلى أقرب سنترال والحصول على استمارة طلب تعاقد.

يملأ المتقدم استمارة طلب التعاقد على تليفون أرضي جديد.

إرفاق استمارة طلب التعاقد بالأوراق المطلوبة للتقديم.

يتم بحث الإمكانية الفنية للتعاقد على التليفون المنزلي.

بعد إنهاء إجراءات التعاقد، يجب الاحتفاظ بصورة من العقد، وتقديمه لقسم التركيبات.

الأوراق المطلوبة للتقديم على الهاتف الأرضي صورة بطاقة الرقم القومي سارية أو جواز السفر، أو رخصة قيادة.

ملكية أو عقد إيجار العقار المراد تركيب الخط الأرضي به.

إيصال غاز، أو مياه، أو كهرباء حديث للعقار.

صورة التوكيل في حالة كان المتقدم ينوب عن مالك أو مستأجر العقار.

إذا سبق وجود خط أرضي في نفس المكان، يتم تقديم صورة من آخر فاتورة مسددة.