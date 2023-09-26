أسباب خصم رصيد عداد الكهرباء دون استخدام

خصم رصيد عداد الكهرباء.. يتساءل العديد من أصحاب العدادات مسبقة الدفع عن مشكلة متكررة خاصة وقت الشحن، حيث يتم خصم الرصيد دون أن يتعرفوا على السبب لهذا الخصم والذي يتم في بعض الأحيان حتى وإن كانت المنازل مغلقة ولا يوجد بها أي استخدام للكهرباء.

وتجود تساؤلات وشكاوى حول آلية تطبيق الخصم عليهم على الرغم من أن المنازل مغلقة ولا يوجد بها أي استخدام للكهرباء إلا أن يتم خصم مبالغ مالية من رصيد الشحن بالعداد مع عدم علم أصحابها بأسباب الخصم.

وتوضح "بوابة الوفد" أسباب الخصم من رصيد العداد مسبق الدفع عند القيام بالشحن أو عند عدم استهلاك الكهرباء نتيجة إغلاق الوحدة السكنية في السطور التالية:

أسباب الخصم من رصيد العداد مسبق الدفع

حددت شركة الكهرباء أسباب الخصم رصيد من العداد مسبق الدفع عند الشحن زيادة عن الاستهلاك الطبيعي أو في حالة عدم استهلاك الكهرباء بسبب غلق الوحدة السكنية، وهي 6 أسباب كالتالي:

وجود أقساط مستحقة على العداد: يتم خصم قسط شهري من الرصيد المشحون على العداد في حالة وجود أقساط مستحقة على العداد الذي يتم تركيبه للمشتركين بنظام التقسيط علي فترة تصل إلى 24 شهرًا خاصة الحالات التي يتم فيها استبدال العداد القديم بآخر مسبق الدفع ويتم خصم القسط مع بداية كل شهر.

خصم الرسوم و الدمغات: وهو الخصم الذي يتم تطبيقه آليا من خلال رصيد شحن العداد مسبق الدفع وذلك لسداد مقابل الدمغات والرسوم التي إقرارها قانونيا مع نهاية الشهر.

تراكم أقساط شهرية: يكون الخصم ناتجًا عن تراكمات الأقساط الشهرية السابقة عند تغيير نوع العداد ليصبح مسبق الدفع.

خصم بسبب عدم الاستهلاك: في حال عدم استهلاك الطاقة ، يتم خصم مبلغ ثابت (مثل 9 جنيهات) من الرصيد تلقائيًا كل شهر.

خصم خدمة العملاء للمساهمة في الصيانة: يتم خصم مبلغ يعتمد على مستوى الاستهلاك الشهري لخدمات العملاء، ويتم استخدام الخصم للمساهمة في الصيانة والحفاظ على سلامة العداد.

فرق الشريحة الاستهلاكية : يتم هذا الخصم عندما يتجاوز المستخدم الفئة الاستهلاكية المعتادة، حيث يتم تغيير الفئة وتطبيق خصم بناءً على الفرق في الاستهلاك.