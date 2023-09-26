استعدادات جامعة القاهرة قبل العام الدراسي الجديد

انتهت جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، من الاستعدادات لبدء العام الدراسي الجديد 2023-2024 وانتظام الدراسة.

وأعلنت جامعة القاهرة جاهزية جميع الكليات لبدء العام الدراسي الجديد، ووضع خطة متكاملة للأنشطة الطلابية المختلفة.

وتستعد جامعة القاهرة الطلاب الجُدد والقدامى والبالغ عددهم نحو 260 ألف طالب وطالبة بمختلف كليات الجامعة ومعاهدها.

وانتهت جميع كليات الجامعة من إعداد الخطط الخاصة باستقبال الطلاب الجدد من اليوم الأول للدراسة والاحتفاء بهم وتعريفهم بنظام الدراسة ومرافق الجامعة وتاريخها، بمشاركة الطلاب القدامى.

وجهزت جامعة القاهرة برنامجًا حافلًا بالأنشطة يتضمن معرضًا للأنشطة الطلابية التي تقدمها الإدارة العامة لرعاية الشباب مثل الأنشطة الرياضية والثقافية والفنية والاجتماعية والجوالة والأسر الطلابية.

خطة الأنشطة الطلابية في جامعة القاهرة

وأكد رئيس جامعة القاهرة إعداد برامج متكاملة ووضع خطة شاملة لتنفيذ أكبر خطة للأنشطة الطلابية بالكليات في جميع المجالات العلمية والثقافية والفنية والرياضية والاجتماعية.

وأوضح رئيس جامعة القاهرة أنه تم توسيع قاعدة المشاركة في تلك الأنشطة بما يتوافق مع مواهب الطلاب، من خلال إعداد برامج فاعلة للأنشطة الطلابية بالكليات وإعلانها للطلاب، وتنفيذ أنشطة تتيح للطلاب الفرص لتنمية قدراتهم العلمية والعملية واكتساب خبرات جديدة.

ولفت رئيس جامعة القاهرة إلى إطلاق الموسم الثقافي الذي يستضيف كبار الكتاب والمفكرين، وتفعيل خطة الموسم الثقافي بكل كلية، بالإضافة إلى الأنشطة البحثية والعلمية، مؤكدًا أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بالأنشطة الطلابية.

توجيهات رئيس جامعة القاهرة

ووجه رئيس جامعة القاهرة عمداء كليات الجامعة ومعاهدها وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين بالتواجد في الحرم الجامعي والانتظام منذ اليوم الأول للدراسة، وفتح أبوابهم أمام الطلاب للتعرف على مشاكلهم وإيجاد حلول عاجلة لها، والتفاعل الإيجابي معهم، بما يضمن تذليل أي صعوبات أمام الطلاب وانتظام سير العملية التعليمية بكفاءة ودون أي معوقات.

وأشار رئيس جامعة القاهرة إلى انتظام إجراءات الكشف الطبي بمستشفى الطلبة للطلاب الجدد بكل هدوء ونجاح، إلى جانب استعداد المدن الجامعية على أفضل وجه وبكامل طاقتها لاستقبال وتسكين 14 ألف طالبًا وفقًا لجدول زمني محدد، والعمل على جعلها مكانًا ملائمًا للإقامة المناسبة لجميع الطلاب حتى يتمكنوا من مواصلة الدراسة في بيئة تحفز على الإبداع والتفوق.

وتشمل استعدادات جامعة القاهرة للعام الدراسي الجديد: انتهاء أعمال الصيانة لمباني الجامعة والمنشآت ومنظومة الكهرباء والصرف الصحي والحريق، وتجهيز المدرجات وقاعات المحاضرات والمعامل والمكتبات والعيادات الطبية بالكليات، ومتابعة النظافة الدورية داخل الحرم الجامعي، ووضع اللوحات الإرشادية، إلى جانب أعمال التأمين والحماية للحرم الجامعي مع بدء الدراسة، وعملية تنظيم دخول الأفراد والسيارات للحرم الجامعي ومنظومة الكاميرات، وتوفير مختلف وسائل السلامة والأمان بجميع المنشآت الجامعية.

وأكد رئيس جامعة القاهرة توفير كافة احتياجات وإمكانيات العملية التعليمية، وعناصر الجودة التي تتطلبها من وسائل تعليم لبدء الدراسة وانتظامها من اليوم الأول، واستخراج البطاقات الجامعية، مُشددًا على ضرورة انتهاء توزيع المحاضرات وإعلان الجداول لكل الفرق الدراسية، وتوزيع الطلاب على الأقسام والشعب الدراسية، بما يضمن سير العملية التعليمية على الوجه الأكمل.

