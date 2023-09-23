انطلاق ملتقى توظيفي بكلية الطب البيطري جامعة القاهرة الثلاثاء

تنظم كلية الطب البيطرى جامعة القاهرة تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت ملتقى توظيفي لخريجي الكلية، يوم الثلاثاء 26 سبتمبر بمدرج 4 بالكلية.

يأتي ذلك في إطار رؤية جامعة القاهرة لتشجيع مبادرات التشغيل والتدريب، وربط الدراسة الأكاديمية بسوق العمل.

أهداف ملتقى توظيف طب بيطري جامعة القاهرة

وأوضح رئيس جامعة القاهرة أن الملتقى التوظيفي يستهدف توفير فرص عمل لحديثي التخرج ومن لم يجد فرصة للعمل وذلك من خلال دعوة الشركات ورجال الأعمال لعرض فرص العمل المتاحة ودراسة احتياجات سوق العمل.

وأكد رئيس جامعة القاهرة أن ملتقيات التدريب والتوظيف التي تنظمها كليات الجامعة تساهم في تبادل الخبرات وفتح آفاق جديدة لتنمية قدرات الطلاب وزيادة قدراتهم التنافسية وإعدادهم للحياة العملية.

وأشار رئيس جامعة القاهرة إلى أن الجامعة ليست مجرد مُلتقى للعلم والتعلم وإنما بيئة جامعية خصبة لإعداد كوادر بشرية مؤهلة لسوق العمل ومعطيات العصر ولديها القدرة على المنافسة بقوة محليًا وعالميًا، وربط مخرجات التعليم الجامعي بالمجتمع، وبناء شراكات متعددة مع المؤسسات والمراكز والهيئات المختلفة.

وقالت الدكتورة إيمان بكر عميدة كلية الطب البيطري في جامعة القاهرة إنه سيتم خلال الملتقى تنظيم محاضرات عن مجالات سوق العمل البيطرى يلقيها أساتذة متخصصون، كما ستقوم الشركات بعرض بعض منتجاتها في السوق المصرية حتى يستطيع الخريجون معرفة الأنواع المختلفة للأدوية وإضافات الأعلاف واللقاحات التى سوف يحتاج الخريج لمعرفتها فى العمل بالعيادات البيطرية أو الوحدات أو المستشفيات والصيدليات البيطرية وكذلك المزارع، بهدف تأهيل حديثى التخرج لسوق العمل والربط بين الدراسة الأكاديمية واحتياجات سوق العمل.

وأنهت جامعة القاهرة جميع الاستعدادات والتجهيزات الخاصة ببدء الدراسة بالعام الجامعي الجديد 2023/ 2024 والمقرر له 30 سبتمبر الجاري.

وتستقبل جامعة القاهرة الطلاب الجُدد والقدامى والبالغ عددهم نحو 260 ألف طالب وطالبة بمختلف كليات الجامعة ومعاهدها.

وقال الدكتور محمد عثمان الخشت إن جامعة القاهرة أنهت جميع الترتيبات اللازمة لانطلاق وانتظام العملية التعليمية والدراسة بالعام الجامعي الجديد.

وأضاف رئيس جامعة القاهرة أن كليات الجامعة انتهت من إعداد الخطط الخاصة باستقبال الطلاب الجدد من اليوم الأول للدراسة والاحتفاء بهم وتعريفهم بنظام الدراسة ومرافق الجامعة وتاريخها، بمشاركة الطلاب القدامى، بالإضافة إلى برنامجًا حافلًا بالأنشطة يتضمن معرضًا للأنشطة الطلابية التي تقدمها الإدارة العامة لرعاية الشباب مثل الأنشطة الرياضية والثقافية والفنية والاجتماعية والجوالة والأسر الطلابية.

ووجه رئيس جامعة القاهرة عمداء كليات الجامعة ومعاهدها وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين بالتواجد في الحرم الجامعي والانتظام منذ اليوم الأول للدراسة، وفتح أبوابهم أمام الطلاب للتعرف على مشاكلهم وإيجاد حلول عاجلة لها، والتفاعل الإيجابي معهم، بما يضمن تذليل أي صعوبات أمام الطلاب وانتظام سير العملية التعليمية بكفاءة ودون أي معوقات.