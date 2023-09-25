نظم مركز إعلام أسيوط بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بأسيوط ندوة بعنوان “الهجرة غير الشرعية.. أسباب ودوافع وأساليب المواجهة” بمقر مركز الشباب بقرية البورة. في أسيوط. حضر اللقاء الأستاذ الدكتور محمد سليمان، وكيل كلية الخدمة الاجتماعية لشئون البيئة وخدمة المجتمع بجامعة أسيوط.

وهدفت الندوة إلى توعية مواطني القرية بمخاطر دفع أبنائهم نحو الهجرة وحثهم على ذلك من خلال تقديم الدعم ودفع الأموال لسماسرة الهجرة غير الشرعية، كما تناول اللقاء التوعية بأهمية دور الشباب باعتبارهم أهم فئة عمرية يمكن الاعتماد عليها في بناء الوطن، كما تطرق اللقاء إلى توعية المشاركين بالتبعات القانونية التي قد تلحق بالفرد نتيجة لذلك. الهجرة غير الشرعية والمخاطر الجسيمة الكامنة وراء هذا العمل والتي قد تكلف الشاب حياته.

وهذه اللقاءات التي تعقد حول المشاكل الاجتماعية وخاصة في الريف هي محاولة لإبعاد الشباب عن فكرة الهجرة غير الشرعية التي تسبب لهم مشاكل قانونية وتمثل أيضًا خطرًا كبيرًا على حياة المهاجرين.

يأتي ذلك ضمن سلسلة اللقاءات الإعلامية التي ينظمها مركز إعلام أسيوط بقيادة الدكتور أحمد يحيى رئيس قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات، وذلك لمواكبة التطورات الاجتماعية والتوعية حول قضايا مختلفة.

مركز إعلام أسيوط ينظم ندوة حول الهجرة غير الشرعية

مركز إعلام أسيوط ينظم ندوة حول الهجرة غير الشرعية

مركز إعلام أسيوط ينظم ندوة حول الهجرة غير الشرعية

مركز إعلام أسيوط ينظم ندوة حول الهجرة غير الشرعية

مركز إعلام أسيوط ينظم ندوة حول الهجرة غير الشرعية