مصرع وإصابة 16 شخصا في حادث سير مروع

أسفر حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الشرقي اتجاه سفاجا عن مصرع 3 متوفين و13 مصاباً.

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وتبين أن الحادث وقع بعد انقلاب سيارة ميكروباص محملة بالركاب على الطريق، عقب إختلال عجلة القيادة بيد السائق تم نقل المصابين إلى مستشفى قنا الجامعى ومازال المتوفين بمكان الحادث وجار نقلهم.

وكانت الجهات المعنية قد تلقت بلاغاً مفاده وقوع حادث إنقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوى الشرقى إتجاه مدينة سفاجا ووجود متوفين ومصابين بالحادث وجار إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.

قدمت إدارة المرور مجموعة من النصائح والإرشادات للحد من خطر حوادث الطرق، كان منها:

1- فحص أجزاء السيارة بشكل دوري، مثل الإطارات والأضواء الأمامية والخلفية والفرامل وحساس الحرارة.

2- التأكد من وجود الإطار الاحتياطي، وصندوق الاسعافات الأولية وطفاية الحريق ومثلث الطوارئ، وذلك للتعامل مع أي مشكلة طارئة.

3- تجنب قيادة السيارة في حالة عدم وجود المرايا الجانبية، أو في حالة تعطل المصابيح.

4- ضرورة ارتداء حزام الأمان، فهو يحمي من الاصطدام بعجلة القيادة في حالة الحوادث.

5- عدم القيادة في الظروف الجوية غير المناسبة، كالضباب والشبورة الكثيفة، أو العواصف الترابية، أو الأمطار الغزيرة.

6- الالتزام بتعليمات السرعة المقررة من المرور، للحفاظ على سلامتك.

7- تجنب استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة.

8- في حالة تعطل السيارة يجب ركنها في أقصى يمين الطريق، مع تشغيل الإضاءة الرباعية.

9- ضرورة ترك مسافة كافية بينك وبين السيارة التي أمامك، لتجنب الاصطدام في حالة التوقف المفاجئ.

10- كن حذرًا عند تغيير المسار أو الانعطاف بالسيارة، ويجب استخدام المرآة وأضواء الاتجاهات.

11- تجنب تغيير الحارات بسكل مفاجئ على الطرق السريعة، واعلم أن تجاوز السيارات يجب أن يكون من جهة اليسار.

12- تجنب قيادة السيارة أثناء شعورك بالإرهاق، حيث يؤثر ذلك على تركيزك أثناء القيادة.