رصاصة طائشة بزفاف عروس تنهي حياة صغير في قليوب

لقي طفل حتفه برصاصة طائشة أمام منزله خلال مرور مواكب نقل أثاث عروس حيث قام أحد أقارب العروسين بإطلاق أعيرة نارية أصابت إحداها صغير يدعى أحمد عماد سعيد يبلغ من العمر خمس سنوات فاردته قتيلا ولقي مصرعه فور وصوله مستشفى النيل بشبرا الخيمة.

تلقى اللواء نبيل سليم مساعد الداخلية مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور مركز شرطه قليوب بتلقي بلاغ بإصابة صغير بطلق ناري في الرأس تودى بحياته.

تم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة التي تولت التحقيق.



من جانبها طالبت سمر أحمد والدة الطفل بحق نجلها وتطبيق القصاص العادل على من تسبب في إنهاء حياة طفلها.



مشيرة إلى أن نجلها ةستعد لبدء الدراسة في المرحلة الثانية من رياض الاطفال وأنها قامت ووالده بشراء ملابس المدرسة ومتطلبات العملية التعليمية وكان سعيدا بقرب العام الدراسي الجديد ولكن سعادته لم تدوم حيث وفاته المنيه قبل لقاء اصدقائه بالمدرسه.



وناشدت جدة الطفل بسرعة ضبط مرتكب الواقعة وتطبيق القصاص العادل عليه.