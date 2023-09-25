جراحة ناجحة لتغيير مفصل ركبة بمستشفى الزقازيق العام

قام الفريق الطبي بقسم جراحة العظام بمستشفى الزقازيق العام، اليوم الاثنين، بإجراء جراحة متقدمة لتثبيت مفصل الركبة، لمريضة تبلغ من العمر ٦٠ عاما، كانت تعاني من خشونة متقدمة بمفصل الركبة.

وقد نمت الجراحة تحت قيادة الدكتور محمد الشبراوي، والدكتور إيهاب عباس أطباء العظام، والدكتورة مادونا عماد أخصائي التخدير، تحت إشراف الدكتور محمد راشد رئيس القسم، والدكتور أحمد عبدالسلام مدير المستشفى.

وأجريت الجراحة بعد إجراء جميع الفحوصات الطبية والأشعات اللازمة للمريضة، قبل إجراء العملية الجراحية لها، والتي تمت بنجاح، والمريضة الآن بحالة جيدة ومستقره، وتتلقى العلاج اللازم بقسم جراحة العظام تحت متابعة الأطباء بالمستشفى.