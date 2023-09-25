ترامب يتقدم على بايدن في "انتخابات 2024".. استطلاع رأي أمريكي يكشف التفاصيل

يتوسع تقدم الرئيس الأمريكي السابق، "دونالد ترامب"، في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري، إذ يتقدم على منافسيه في الحزب بأكثر من 40 نقطة، وعلى منافسه الديمقراطي الرئيس جو بايدن، حسبما أفادت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، اليوم الإثنين.

وأظهر استطلاع للرأي أجرته شبكة NBC news أن ترامب حصل على دعم 59% من الناخبين الجمهوريين في الانتخابات التمهيدية، في حين حصل حاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس على 16%.

وحصلت السفيرة السابقة لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي على 7%، بينما حصل نائب الرئيس السابق مايك بينس وحاكم نيوجيرسي السابق كريس كريستي على نسبة تبلغ 4% لكل منهما.

هذا وأظهر استطلاع للرأي أجرته صحيفة "واشنطن بوست" وABC news، أن بايدن يتخلف عن ترامب بنسبة تأييد 42%، مقارنة بترامب بنسبة 51%.

إلا الصحيفة قالت إنها لا توافق على نتائج الاستطلاع، مشيرة إلى أن الاستطلاع الذي أظهر تقدم الرئيس السابق على سلفه بعشر نقاط من المرجح أن يكون "شاذًا".

وأفادت الصحيفة في مقال تحليلي لنتائج الاستطلاع بأن تقدم ترامب القوي "يتعارض بشكل كبير مع استطلاعات الرأي العامة الأخرى التي تظهر أن المنافسة في الانتخابات العامة في حالة توتر شديد"، وهو الفارق الذي يشير إلى أن نقطة البيانات ربما تكون "شاذة".

وذكرت أنه تم إجراء الاستطلاع في الفترة من 15 إلى 20 سبتمبر على عينة وطنية مكونة من 1006 أشخاص بالغين، وأن النتائج لها هامش خطأ في أخذ العينات قدره 3.5 نقطة مئوية.

الإدارة الأمريكية تستعد لإغلاق حكومي مُحتمل.. صحيفة تُوضح

بدأت إدارة الرئيس الأمريكي، "جو بايدن"، بالاستعدادات لإغلاق حكومي مُحتمل إن لم يتفق المشرعون على استمرار تمويل الحكومة، حسبما أفادت صحيفة "واشنطن بوست"، السبت.

وقالت مصادر الصحيفة، إن مكتب الإدارة والميزانية للبيت الأبيض أوصى رؤساء الأجهزة الفدرالية بتحديث الخطط تحسبا لتوقف التمويل المحتمل، وأعدت كذلك مسودة رسالة قد يتم توجيهها للموظفين لإبلاغهم بهذا الوضع.

وأشارت الصحيفة إلى أنه بعد توقف التمويل الحكومي لن يتمكن ملايين من الموظفين في الأجهزة الحكومية والعسكريين من الحصول على رواتبهم، كما سيتم تعليق تمويل البرامج الحكومية.

ومع ذلك سيضطر العديد من الموظفين لمواصلة عملهم، لكنهم لن يحصلوا على الرواتب إلا بعد اتفاق الكونغرس على استمرار التمويل.