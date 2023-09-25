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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المغتربون المصريون

وزير الخارجية الإيطالي يلتقي نظيرته الفرنسية في باريس اليوم

انطونيو تاياني
انطونيو تاياني

يزور نائب رئيسة الوزراء ووزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاياني، مساء اليوم، العاصمة الفرنسية باريس للقاء نظيرته الفرنسية كاثرين كولونا، حسبما ذكرت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.

ومن المقرر أن يعقد وزيرا الخارجية الإيطالي والفرنسية على هامش اللقاء مؤتمرا صحفيا مشتركا، بحسب بيانٍ صادر عن الخارجية الإيطالية.

وأشار تاياني إلى أنه "كما أقر الرئيس ماكرون أيضا، فيما يتعلق بحالة طوارئ الهجرة، فإن هناك واجب التضامن الأوروبي، لأن حالة الطوارئ التي تعيشها بلادنا هي حالة طوارئ أوروبية، وليست مجرد حالة طوارئ إيطالية. لهذا السبب، نقوم بتكثيف المناقشات مع شركائنا الأوروبيين".

علاقات إيطاليا وفرنسا قوية للغاية

وفي معرض تأكيده على أهمية الزيارة، أشار تاياني إلى أن "علاقات إيطاليا وفرنسا قوية للغاية، والتي تعززت الآن أيضًا بموجب معاهدة كويرينالي: إن الترابط بين بلدينا - إيطاليا هي الشريك التجاري الثاني لفرنسا، والعكس صحيح - يعني أنه يجب علينا العمل على جعلها أعمق وأكثر تنظيما، وتعزيز التجارة والاستثمارات، التي وصلت إلى 111 مليار يورو في عام 2022. ومن هذا المنظور، نريد أن نهدف إلى تعزيز نظام الاتصالات عبر جبال الألب، التي تعتبر استراتيجية لاقتصادات متكاملة ومترابطة مثل اقتصادنا".

وفي هذا الصدد، تجدر الإشارة إلى أن اللجنة الثنائية للتعاون عبر الحدود بين فرنسا وإيطاليا سوف تُعقد في تورين في 31 أكتوبر المقبل.

 

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