وزير إيطالي سابق يعتبر إعادة توزيع المهاجرين "فخًا".. ويصف الربيع العربي بـ"برميل بارود"

اعتبر وزير الداخلية الإيطالي السابق ماركو مينيتي، رئيس مؤسسة "ميد أور" التابعة لليوناردو، أن مسألة إعادة توزيع المهاجرين غير الشرعيين على الدول الأوروبية هي "فخ لفظي"، حسبما أفادت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.



وأشاد مينيتي، في تصريحات صحفية أوردتها نوفا، أن بموقف رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني تجاه قضية الهجرة غير الشرعية ولا سيما حين قالت "لا يمكن لإيطاليا أن تكون نقطة ساخنة لأوروبا".



مينيتي لا يعتبر أن نهجه "الواقعي" في إدارة المشكلة قد عفا عليه الزمن، حيث أشار إلى أن "هناك نقطتا اتصال مع الحاضر. الأولى تكتيكية: لقد كنت وزيراً منذ ديسمبر 2016، بعد برميل بارود الربيع العربي".



كما أشار إلى أن هناك أيضًا نقطة اتصال استراتيجية "كما كتب المؤرخ البريطاني بيتر فرانكوبان، فإن مشاكل الهجرة، مثل مشاكل المناخ، موجودة منذ آلاف السنين. وبما أن عدم التوازن الديموغرافي هو حقيقة بنيوية للكوكب، فلا ينبغي إدارة الهجرة من خلال سياسات الطوارئ، هذا لا يحل أي شيء في الواقع".



بحسب الوزير السابق "لا يمكن الفوز باللعبة بالنظر فقط إلى الأفق الإيطالي، أو حتى الأوروبي. نحن لا نحقق أي تقدم بالإصرار على مسألة إعادة التوزيع: إنها فخًا لفظيًا، إنها قضايا مثيرة للخلاف، وتعطي الانطباع بأن هذه مشكلة إيطالية فقط".

وأوضح أنه في خضم الانتخابات الأوروبية القريبة "لن تقدم لنا أي دولة معروفا بالترحيب بحصتها من المهاجرين، لأن كل الزعماء مكشوفون انتخابيا"، مشددا على ضرورة التفكير في أفريقيا كقارة مصدرة للمهاجرين.





مهمة صعبة



صرّح مينيتي، وزير الداخلية السابق في 2016، أن ميلوني، رئيسة الوزراء اليمينية، تواجه "مهمة صعبة" تتمثل في التوفيق بين فكرتي "الأمة" و"التعاون الدولي".

ولفت إلى أن "الأمة – إيطاليا- تمر تمر بأزمة واضحة للجميع، ولكن مما لا شك فيه أن فكرة التعاون تمر أيضًا بمرحلة جمود: فكر فقط في جمعية الأمم المتحدة نفسها، التي هجرها زعماء العالم، من (الرئيس الصيني شي جينبينغ) شي إلى ماكرون".

"التنافس" عنوان المرحلة



وبالإشارة إلى عزوف بعض زعماء العالم عن حضور الجمعية العامة للأمم المتحدة، قال مينيتي إن "العنوان الرئيسي للسنوات العشر القادمة يسمى التنافس، حيث سيتم تنظيم العلاقات الدولية من خلال المنافسة والتعاون في نفس الوقت. يجب على إيطاليا أن تجهز نفسها للعيش في مثل هذا العالم: عالم لا يعطي شيئًا، وفي حيث يجب كسب كل شيء على أرض الملعب".



وأفاد الوزير السابق إلى أن "إيطاليا هي الدولة الأكثر تعرضاً للخطر، وهي تدفع الثمن الأعلى، وقد تم التخلي عنها في مواجهة الهجرة. ولكن بعد أن قلت هذا، فأنا على اقتناع بأن إيطاليا ذاتها قادرة على العمل كقائد لعلاقة جديدة بين أوروبا وأفريقيا. ولا تستطيع أي دولة أوروبية أن تتولى هذا الدور إن لم تكن إيطاليا: فهي تتمتع بالقوة والتاريخ والثقافة اللائقتين، فضلاً عن حكومة قائمة على نجاح انتخابي راسخ. وبالتالي، يمكن إنشاء هيمنة إيطالية، علاوة على ذلك، في الوقت الحالي على وجه التحديد، حيث تشهد فرنسا قطيعة تاريخية مع البلدان الأفريقية، دفعت ماكرون إلى القول إن الفرانكفريك انتهت إلى الأبد".



وطرح مينيتي اقتراحًا يعتمد على توقيع اتفاقًا بين الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة من ناحية وأفريقيا من ناحية أخرى بناءًا على شرطين أساسيين هما أن "تقدم كل دولة أوروبية حصة من الدخول القانوني، ولكن بشرطين: الأول: الإعادة الفورية للوافدين بشكل غير قانوني، أما الثاني فهو الكفاح بلا هوادة ضد المتاجرين بالبشر، الذين يجب مساواتهم بالإرهابيين".

وأكد أن إيطاليا "اتخذت خيارا مهما من خلال زيادة حصص التدفقات القانونية: والآن أصبح من الواجب أن ندرس هذا الفعل المسؤول".