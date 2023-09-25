بيراميدز يسجل أول انتصاراته في الدوري على حساب البنك الأهلي

خطف فريق بيراميدز الفوز أمام نظيره البنك الاهلي، بنتيجة هدف دون رد، في المباراة التى جمعتهما، على ملعب استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الثانية ببطولة الدوري المصري.

خطأ أيمن أشرف

سجل هدف الفوز لفريق بيراميدز اللاعب أيمن أشرف مدافع البنك الأهلي بخطأ في مرماه في الدقيقة 69 من احداث المباراة.

وشهدت الدقيقة 40 من احداث المنعطف الاول احتساب حكم الساحة الى ركلة جزاء على فريق بيراميدز ولكن بعد الرجوع الى تقنية الفيديو تم إلغائها لينتهى الشوط الاول بدون أهداف بين الفريقين.

ورفع بيراميدز رصيد الى خمس نقاط محتلا المركز الاول مؤقتا، بينما توقف رصيد البنك الاهلي عند نقطة واحدة في المركز الـ 12 جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

ولعب تشكيل بيراميدز كالتالي:

في حراسة المرمى: أحمد الشناوي

في خط الدفاع: علي جبر - أحمد سأمي - محمد حمدي - محمد الشيبي

في خط الوسط: بلاتي توريه - رمضان صبحي - مهند لاشين - وليد الكرتي - إبراهيم عادل

في الهجوم: فخري لاكاي.