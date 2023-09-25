عفت نصار: أوسوريو استهان بـ أرتا سولار

علق عفت نصار، لاعب الزمالك السابق، على هزيمة الفريق الأول لكرة القدم من نظيره أرتا سولار بهدفين نظيفين، ضمن منافسات ذهاب دور الـ 32 من عمر الكونفدرالية الإفريقية.

ومن المقرر أن تنطلق مواجهة الإياب بين الزمالك أمام أرتا سولار في السادسة من مساء الجمعة المقبل، والتي يستضيفها ملعب القاهرة الدولي.

وشدد نصار على أن خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للزمالك استهان بالخصم، مشيرًا إلى أنه يتمنى تدراك هذا الخطأ خلال مباراة الذهاب.

وتحدث عفت نصار في تصريحات تلفزيونية، حيث قال: "المدرب الكولومبي لم يُعطي مباراة أرتا سولار حقها في الاستعداد الجيد، وكان عليه تأمين الدفاع بشكل أفضل".

وتابع: "الاستهانة بالخصم احد أسباب خسارة الزمالك، لذلك يجب احترام كل الفرق، خصوصاً أن الزمالك أيضاً ليس في أفضل أحواله الفنية".

وأكمل: "الزمالك لم ينجح في إقامة فترة إعداد، وأوسوريو لم يحضر سوي 5 تدريبات فقط قبل انطلاقة مباريات الموسم الجاري، وأقل فترة إعداد 4 أسابيع".

وأتم لاعب الزمالك السابق تصريحاته: "لعبة كرة القدم تحتاج إلى التوفيق ولا يوجد فريق صغير، يجب على الزمالك احترام منافسيه".

لمتابعة المزيد من الأخبار على قناة بوابة الوفد الإلكترونية بالواتساب اضغط هنا