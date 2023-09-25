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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

حكيمي يواجه خطر الإيقاف بالدوري الفرنسي

حكيمي
حكيمي

بات المغربي أشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي ، مهددًا بالإيقاف من قبل رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم ، على خلفية ما بدر منه عقب مواجهة فريقه الماضية أمام مارسيليا.
وانتهى اللقاء بتفوق باريس برباعية من دون رد.
 

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وفي هذا الصدد “ أشارت صحيفة ”باريزيان" الفرنسية اليوم الاثنين ، إلى أن حكيمي يواجه خطر الإيقاف على خلفية توجيبه هتافات عنصرية لجماهير مارسيليا عقب الفوز الأخير عليهم.

وواصلت ، رابطة الدوري ستحقق في الواقعة وإذا كان هناك تجاوزًا من اللاعب فسيتم توقيع عقوبة مالية عليه ، إضافة إلى قرار بالإيقاف.

مساهمة في اللقاء.                                                    

وساهم حكيمي في فوز فريقه خلال المواجهة الأخيرة ، بعد أن سجل الهدف الأول في شباك مارسيليا، وساهم في ثاني الأهداف الذي سجله اللاعب راندال كولو مواني

وواصلت الجريدة في تصريحها عن اللاعب ، أنه هناك مقاطع مصورة بالفيديو لحكيمي وزملائه ، أثناء ترديد هذه الهتافات وسيتم إحالة الأمر إلى التحقيق بأكمله.

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