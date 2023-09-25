حكيمي يواجه خطر الإيقاف بالدوري الفرنسي

بات المغربي أشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي ، مهددًا بالإيقاف من قبل رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم ، على خلفية ما بدر منه عقب مواجهة فريقه الماضية أمام مارسيليا.

وانتهى اللقاء بتفوق باريس برباعية من دون رد.







وفي هذا الصدد “ أشارت صحيفة ”باريزيان" الفرنسية اليوم الاثنين ، إلى أن حكيمي يواجه خطر الإيقاف على خلفية توجيبه هتافات عنصرية لجماهير مارسيليا عقب الفوز الأخير عليهم.

وواصلت ، رابطة الدوري ستحقق في الواقعة وإذا كان هناك تجاوزًا من اللاعب فسيتم توقيع عقوبة مالية عليه ، إضافة إلى قرار بالإيقاف.

مساهمة في اللقاء.

وساهم حكيمي في فوز فريقه خلال المواجهة الأخيرة ، بعد أن سجل الهدف الأول في شباك مارسيليا، وساهم في ثاني الأهداف الذي سجله اللاعب راندال كولو مواني



وواصلت الجريدة في تصريحها عن اللاعب ، أنه هناك مقاطع مصورة بالفيديو لحكيمي وزملائه ، أثناء ترديد هذه الهتافات وسيتم إحالة الأمر إلى التحقيق بأكمله.