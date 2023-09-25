مشاهدة مباراة الهلال والجبلين بث مباشر Twitter يلا شوت رابط تويتر

بث مباشر الجبلين ضد الهلال | مشاهدة مباراة الهلال والجبلين بث مباشر Twitter يلا شوت رابط تويتر،في كأس خادم الحرمين الشريفين 2023 – 24 ضمن إطار منافسات دور الـ 32، حيث يحل الزعيم ضيف ثقيل على منافسه الجَبلين في ملعب الأمير عبد العزيز بن مساعد بن جلوي، ويسعى لتحقيق الفوز باللقب للمرة الحادية عشرة في تاريخه.

كأس خادم الحرمين الشريفين

وكان قد تعادل الهلال السعودي، أمام مضيفه فريق ضمك، بنتيجة 1-1، فى المواجهة التى جمعت الفريقين على ستاد “الأمير سلطان بن عبد العزيز”، ضمن مباريات الجولة السابعة من عمر بطولة الدوري السعودي للمحترفين للموسم الحالي.

ومن المعروف أن، بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، تقام بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة، وذلك بمشاركة 32 فريقًا تم تقسيمهم إلى مستويين.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الهلال السعودي والجبلين | من هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الهلال السعودي والجبلين | من هنــــا

ستكون مباراة الهلال والجبلين منقولة على الإنترنت من خلال تطبيق "شاهد" مجانًا داخل السعودية، إلا أن تقنية الصورة ستكون SD.

مشاهدة مباراة الهلال والجبلين بث مباشر Twitter يلا شوت رابط تويتر

تقام مباراة الهلال والجبلين في كأس خادم الحرمين الشريفين على أرضية ستاد “عبد العزيز بن مساعد بن الجلوي” حيث تنطلق صافرة بداية مباراة الهلال والجبلين مباشر في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، وتقام في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وذلك اليوم الإثنين الموافق 25 سبتمبر 2023.

تشكيلة الهلال لمواجهة الجبلين في كأس خادم الحرمين

أعلن النادي الهلالي تشكيلة فريقه الأساسية التي ستخوض مباراة الجبلين في إطار بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لعام 2024. وما يعنينا الآن هو معرفة تشكيلة الهلال ضد الجبلين وتوقعات الأداء في هذه المباراة المهمة.

قرر المدرب تشكيلة الهلال كالتالي:

حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: ياسر الشهراني، حسان تبمكتي، كاليدو كوليبالي، سعود عبد الحميد

خط الوسط: محمد كنو، روبن نيفيس، ميشيل ديلغادو، سالم الدوسري

خط الهجوم: مالكوم دي أوليفيرا، نيمار

الكثير من علامات الاستفهام مطروحة حول موقف المدرب خورخي جيسوس وعلاقته بالنجم البرازيلي نيمار، بعدما تردد عن طلب صريح من الدوري البرازيلي بإقالة المدرب البرتغالي على خلفية الخلاف الذي نشب بينهما في أعقاب التعادل أمام نافباخور 1-1 في دوري أبطال آسيا.

ربما ألقى هذا الخلاف بظله على مباراة ضمك التالية في الدوري السعودي، والتي آلت إلى التعادل 1-1 أيضًا وخسر على إثرها "الموج الأزرق" صدارة ترتيب دوري روشن.

على كل حال سيحاول الهلال نسيان كل ما حدث والتركيز على بداية رحلة الدفاع عن لقب كأس الملك، وإن كانت مباراة الجبلين لا تبدو سهلة رغم فوارق المستوى، لا سيما وأن مفاجآت هذه البطولة تحديدًا لا تتوقف أبدًا.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الهلال السعودي والجبلين | من هنــــا